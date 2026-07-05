El fuego de Soneja obliga a desalojar Azuébar y la UME se incorpora a las tareas de extinción

1101917.1.260.149.20260705185459 Imagen tomada desde el satélite meteosat del punto caliente del incendio de Soneja - AEMET

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo al mediodía en una zona forestal del término municipal de Soneja (Castellón) ha obligado a desalojar la localidad cercana de Azuébar, cuyos vecinos se están trasladando al Salón Cultural de Soneja, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Emergencias.

Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias han salido de su base en Bétera (Valencia) para incorporarse a las tareas de extinción, han anunciado en un mensaje en X.

A las 18.20 horas estaban interviniendo para sofocar las llamas diez unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forrestales de la Generalitat Valenciana, 13 medios aéreos de la Generalitat, Consorcio de Bomberos de Valencia y Alicante y Ministerio de Transición Ecológica, cuatro dotaciones del Consorcio de Castellón, dos dotaciones de bomberos voluntarios; dos brigadas forestales de la Diputación de Valencia; dos patrullas de la Policía de la Generalitat y se habían preparado en preventivo cuatro ambulancias, una unidad ambulancias, una unidad de la Guardia Civil y a la Cruz Roja, según el 112 CV.

El satélite Meteosat ha detectado la imagen del imagen del incendio como "punto caliente", en su órbita a 36.000 kilómetros de altitud, según ha informdo la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En esta tarde, el viento sopla del sur, con una velocidad media de 20 km/h, con rachas de 35 que se mantendrá durante las próximas horas hasta el anochecer, cuando irá perdiendo intensidad.

PRECAUCIÓN

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en un mensaje en su cuenta de X que está "muy pendiente" de la evolución del incendio forestal --el primero de estas dimensiones de este verano-- y ha pedido "mucha precaución, porque en los próximos días las condiciones meteorológicas serán especialmente complicadas y el riesgo de incendios seguirá siendo muy elevado". "Sigamos en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia", ha solicitado.

De igual modo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha indicado que están trabajando "de manera coordinada" el Gobierno y la Generalitat en un incendio a cuya extinción se incorpora la Unidad Militar de Emergencias.

"Mucha precaución a la ciudadanía: seguid las recomendaciones de los canales oficiales. Y mucho ánimo a quienes trabajáis en la extinción del fuego", ha trasladado en un mensaje en X.

También la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, se ha mostrado "muy pendiente" de la evolución del incendio y ha pedido "mucha precaución durante estos días de altas temperaturas", que se sigan "siempre las indicaciones de las autoridades" y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, igualmente ha señalado estar "muy pendiente" del incendio y ha expresado todo su "apoyo a Azuébar, a los pueblos afectados y a los servicios de extinción que están trabajando jugándose la piel".

"Lo padecemos cada verano. La crisis climática agrava el riesgo de grandes incendios. Negarlo y recortar recursos en prevención es una grave irresponsabilidad", ha indicado en un mensaje en X.