Efectivos terrestres trabajarán toda la noche para intentar contener el incendio de Soneja en el mismo perímetro

Bomberos de la UME en el puesto de mando del incendio de Soneja, a 5 de julio de 2026, en Soneja, Castellón - Javier Escriche - Europa Press

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este domingo por la noche, tras mantener una reunión con la dirección del incendio de Soneja (Castellón) que los efectivos --ya retirados los medios aéreos-- trabajarán toda la noche para intentar contener el fuego en el mismo perímetro, que ha entrado "muy poco" al parque natura de la Sierra de Espadán, y ha cifrado en unas 150 las hectáreas afectadas.

Pérez Llorca ha señalado que, en estos momentos, hay más de 220 efectivos terrestres trabajando después de una tarde en la que han intervenido hasta 18 medios aéreos para intentar extinguir el incendio. Pasadas las 22.00 horas, las condiciones climatológicas han mejorado "considerablemente", sin haber "grandes" rachas de viento y con una "buena humedad", por lo que trabajarán toda la noche para intentar mantener el incendio "dentro del perímetro en el que en estos momentos está", ha indicado en declaraciones a los medios.

El 'president' ha subrayado que todos los medios --del Estado, de la Diputación de Castellón y de la propia Generalitat-- "están trabajando muy bien coordinados". En cuanto a las personas desalojadas del municipios de Azuébar, ha apuntado que algunas han ido a residencias de conocidos o familiares mientras que unas 55 se quedarán alojadas en el seminario de Segorbe (Castellón) y este lunes se adoptará una decisión sobre su regreso, una vez se estudie la evolución del fuego durante la noche.

Pérez Llorca, que ha señalado que hay unas 150 hectáreas afectadas aunque es "difícil" dar una medición exacta porque aún se están haciendo las comprobaciones, se ha mostrado confiado en que no cambien las condiciones meteorológicas y que el incendio tenga una evolución favorable, aunque ha admitido que es "difícil" hacer previsiones al respecto.

Preguntado por si preocupa la afectación a la Sierra de Espadán, ha indicado que "evidentemente cualquier incendio preocupa y este también preocupa mucho". "Es cierto que ha entrado un poquito en ese perímetro, pero muy poco. Y en estos momentos lo que les puedo asegurar es que se va a trabajar en todo el perímetro y en todos los frentes durante toda la noche", ha recalcado y ha confiado en que "acompañe" la evolución del tiempo, la humedad, en que no vuelva a haber rachas de viento "e intentar peripetrarlo al máximo".

También la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha estado junto al diputado del Consorcio, David Vicente, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para conocer de primera mano la situación, y ha destacado igualmente "la coordinación de todos los efectivos que se han desplazado para hacer frente al fuego", según ha informado la corporación provincial en un comunicado.