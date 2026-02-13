El fuerte viento obliga a cancelar este viernes el Euroclub del Benidorm Fest 2026

Archivo - Imagen de archivo del Euroclub - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo
ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La alerta meteorológica por la previsión de fuertes rachas de viento ha obligado a suspender el concierto del Euroclub del Benidorm Fest 2026 previsto para este viernes, según ha informado Radiotelevisión Española (RTVE).
Se trata de la segunda tanda de actuaciones de esta iniciativa y que estaba programada para las 20.00 horas en el auditorio Julio Iglesias. La propuesta se enmarca en las actividades de este festival que se celebra esta semana en Benidorm (Alicante) y que el sábado elegirá al ganador en su gran final.
En concreto, el cantante Mayo abrirá la gala decisiva del Benidorm Fest 2026 con su tema 'Tócame' y la cerrarán Tony Grox y Lucycalys con 'T amaré'. Entre ambas actuaciones, estarán las de Kitai ('El amor te da miedo'), Asha ('Turista'), Dani J ('Bailándote'), The Quinquis ('Tú no me quieres'), Izan Llunas ('¿Qué vas a hacer?'), Mikel Herzog Jr. ('Mi mitad'), María León ft. Julia Medina ('Las damas y el vagabundo'), Rosalinda Galán ('Mataora'), Kenneth ('Los ojos no mienten') y Miranda! & bailamamá ('Despierto amándote').
Así, este sábado 14 de febrero, a partir de las 22.00 horas, se elegirá al vencedor del certamen, que este año no viajará a Eurovisión, tras la retirada de RTVE del concurso en señal de protesta por la presencia de Israel.