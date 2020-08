Las Fuerzas de Seguridad imponen hasta 20.000 sanciones en la Comunitat desde las nuevas restricciones

Puig no descarta ampliar limitaciones según vaya la pandemia: "No se puede pensar que hay una acción fosilizada, sino todo lo contrario"

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha anunciado que desde que se publicó la normativa que amplía las restricciones para frenar la evolución del coronavirus, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Locales y Unidad Adscrita han puesto unas 20.000 sanciones, de las que un 90% han sido por el mal uso de la mascarilla y no respetar la distancia de seguridad.

Así lo ha informado en una rueda de prensa tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada (CECOPI), que ha presidido el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para abordar la aplicación de las medidas de control de rebrotes de la Covid-19. Según ha indicado Calero, además, se están llevando a cabo inspecciones y se están poniendo "sanciones administrativas".

La delegada de Gobierno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y ha asegurado que las medidas que adoptan los gobiernos "no sirven para nada" si cada uno no cumple las normas. "Si después de la medida drástica de cerrar el ocio a la una la gente sale de allí y se va a una plaza, por muchos decretos que salgan, no sirve de nada", ha advertido.

"Se nos pide muy poco, pero si siempre estamos intentando dar la vuelta a la regulación que saque el Gobierno para saltarnos esas normas difícilmente, vamos a poder atajar de verdad esta situación", ha señalado Calero, quien ha añadido que "todo el mundo sabe lo que tiene que hacer".

NUEVAS RESTRICCIONES

Por su parte, Ximo Puig, preguntado por si la Generalitat plantea cambiar la recomendación de no reunirse grupos de más de diez personas a una obligación y adoptar medidas más restrictivas, ha asegurado que "se tomarán las decisiones de acuerdo con la evolución de la pandemia".

En función de eso, ha dicho que "se tomarán más medidas" y ha asegurado que cuando se cumplan 15 días desde que se publicó la normativa "se evaluará la situación". "No se puede pensar que hay un recetario o una acción fosilizada sino todo lo contrario, tenemos que estar actuando de una manera dinámica", ha remarcado.

Según ha destacado Puig, "la distancia social, el uso de la mascarilla, que las reuniones en grupo no sean de más de diez personas y la ventilación, es fundamental". "Son cuestiones que hay que abordar", ha concluido.