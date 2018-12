Fulgencio afirma que el Gobierno "en ningún momento se ha desentendido" de los migrantes rescatados por el Loreto

Publicado 03/12/2018 12:01:57 CET

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmado este lunes que el Gobierno de España "en ningún momento se ha desentendido" de los once migrantes náufragos rescatados cerca de las costas de Libia y que este domingo fueron entregados a Malta y ha subrayado que ahora se estudiará la situación jurídica de cada uno de ellos para "adoptar la solución que mejor se estime oportuno".

Fulgencio, tras recibir al embajador de Reino Unido, Simon Manley, ha recalcado al respecto que la voluntad del Gobierno español es "resolver" la situación de estos migrantes y en ese sentido no ha descartado que vengan a España.

No obstante, ha apuntado que puede que no se dé la misma solución a los once migrantes rescatados sino que, ha insistido, "dependerá de la situación individual y jurídica de cada uno de ellos".

Así, ha recordado que los migrantes fueron rescatados en el mar y que cada uno de ellos tiene "una determinada situación" que será estudiada de forma individualizada por el Gobierno español para adoptar "las medidas" oportunas.

Fulgencio ha recalcado que en estos casos hay que ser "muy prudentes" con las informaciones que se transmiten sobre todo "cuando se trata de una situación que se produce más allá de nuestras fronteras, con ciudadanos rescatados y zonas de afectación de otros países".

Por ello, ha apuntado que no se puede hablar de plazos porque "en temas de extranjería se deben seguir una serie de trámites y se tiene que llegar a un acuerdo con el Gobierno de Malta".