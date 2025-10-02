La Fúmiga anuncia su "adiós definitivo" con dos conciertos en 2026 en Barcelona y València

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fúmiga ha anunciado este jueves por la tarde su "adiós definitivo" de los escenarios tras dos conciertos en 2026 en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Roig Arena de València.

Durante los próximos meses, hasta fin de año, la banda valenciana actuará en las localidades de Gandia, Alzira, Caldes de Montbuí, Cabanes, Bruselas, Vall d'Uixó, Montmeló, Girona, Canals, Ondara y Valls. Cerrará su gira el 30 de diciembre en el Festivern de Tavernes de la Valldigna.

En 2026 se despedirá de los escenarios con dos conciertos en Barcelona y València, con fechas por concretar, según el vídeo publicado por el grupo alcireño en redes sociales.