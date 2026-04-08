La Fundación Oceanogràfic lidera un proyecto para proteger a una de las rayas más amenazadas de Europa - FUNDACIÓN OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oceanogràfic lidera un proyecto para proteger a la mantelina o raya mariposa, una de las especies "más amenazadas de Europa".

La entidad valenciana ha obtenido una ayuda de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de una convocatoria estatal de apoyo a programas de conservación de la biodiversidad marina.

La financiación permitirá a la Fundación Oceanogràfic "reforzar las actuaciones dirigidas a la recuperación de las mantelinas o rayas mariposa, un grupo de elasmobranquios presentes en aguas valencianas y catalogados en peligro crítico de extinción en Europa y en peligro de extinción a nivel global, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)", destacan los responsables del proyecto en un comunicado.

Con esta iniciativa, remarcan, "se pretende impulsar la conservación de especies marinas vulnerables y mejorar el conocimiento científico para su protección en la costa de la Comunitat Valenciana".

Los especialistas señalan que las mantelinas desempeñan un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, pero se enfrentan a amenazas como la degradación del hábitat, la interacción con actividades humanas y la falta de información actualizada sobre sus poblaciones.

El proyecto contempla el fortalecimiento de todas las fases del proceso de atención a estos animales dentro de la Red de Varamientos de la Comunidad Valenciana, de la que forma parte la Fundación Oceanogràfic.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la localización de ejemplares con la colaboración de pescadores profesionales y deportivos, su traslado y atención en el Área de Recuperación y Conservación de Animales (ARCA) del Mar, así como su posterior reintroducción al medio natural cuando su estado lo permita.

NUEVAS HERRAMIENTAS SEGUIMIENTO

La iniciativa incorpora la aplicación de nuevas metodologías científicas para mejorar el conocimiento sobre la especie, como técnicas de marcaje y seguimiento acústico y satelital en mar abierto, así como herramientas de evaluación del estado de salud.

Además, el proyecto prevé fomentar la participación ciudadana mediante la comunicación de avistamientos a través de un apartado en la web de la Fundación Oceanogràfic, que estará disponible próximamente, con el objetivo de mejorar la recopilación de datos y dar a conocer la especie.

Estos procedimientos permitirán obtener información actualizada sobre la distribución, el comportamiento y las principales presiones que afectan a las mantelinas en esta zona del Mediterráneo.

El trabajo se enmarca en la convocatoria estatal de apoyo a la conservación de la biodiversidad marina impulsada por la Fundación Biodiversidad del Miteco, dirigida a proteger especies amenazadas, recuperar hábitats y reforzar la red de espacios marinos protegidos. Con esta ayuda, la Fundación Oceanogràfic incrementará su capacidad de actuación en especies menos visibles, pero de gran importancia ecológica, como las mantelinas.