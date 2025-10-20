Fundación Valenciaport participa en un proyecto para impulsar detección temprana de especies invasoras en agua de lastre

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport ha finalizado recientemente su participación en el proyecto europeo ILIAD, una iniciativa centrada en el desarrollo de un gemelo digital del océano, una representación virtual en tiempo real que integra datos de sensores, satélites y modelos numéricos. Además de contribuir al Pacto Verde Europeo, a la Estrategia Digital de la Unión Europea (UE) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con los océanos, el objetivo era poder simular y predecir la evolución del océano, lo que facilita la gestión sostenible del medio marino.

En este marco, la Fundación Valenciaport ha desarrollado un piloto en el Puerto de Sagunt para evaluar la aplicación del ADN ambiental (eDNA) en la detección temprana de especies exóticas invasoras transportadas en el agua de lastre de los buques, según ha detallado la entidad en un comunicado.

El ADN ambiental es una técnica que permite detectar la presencia de organismos a partir de pequeños rastros genéticos --como células, mucosas o fragmentos de tejido-- presentes en el agua, sin necesidad de capturarlos o verlos directamente.

Durante el piloto se recogieron y analizaron muestras de agua de lastre y de mar, comparando los resultados obtenidos mediante análisis convencionales con los ofrecidos por la técnica de eDNA. Los ensayos demostraron que este enfoque puede identificar de forma "más rápida" y "precisa" la presencia de especies no autóctonas, lo que permite "actuar de manera preventiva y reducir el riesgo de introducción de organismos invasores en los ecosistemas portuarios".

Estos resultados "ponen de manifiesto el potencial del eDNA como herramienta complementaria para la gestión ambiental de los puertos, reforzando la sostenibilidad de sus operaciones y la protección de la biodiversidad marina", han apuntado.

El proyecto, liderado por Intrasoft International y en el que ha participado activamente la Fundación Valenciaport, ha contado con la participación de más de 50 entidades europeas, y un presupuesto total de 17 millones de euros, cofinanciados por el programa Horizon 2020 de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).