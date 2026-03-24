FVET exige medidas "urgentes" al Gobierno ante el "riesgo de colapso" del transporte

Imagen de camiones - FVET

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha advertido de la "situación límite" que atraviesa el transporte por carretera y ha exigido al Gobierno la adopción "inmediata" de las medidas compensatorias planteadas al Ministerio de Transportes hace dos semanas ante el "riesgo de colpaso" al que se enfrenta el sector.

Tras analizar el Plan Integral de Respuesta del Gobierno y comprobar que no se han incorporado las medidas abordadas con el sector, la Federación valenciana ha alertado en un comunicado del "riesgo real del colapso" de los servicios del transporte por carretera.

"Es urgente frenar el deterioro económico del sector", ha alertado el presidente de FVET, Carlos Prades. Según la entidad, el incremento "descontrolado" del precio del combustible está llevando a las empresas a operar con márgenes negativos, "asumiendo en solitario unos sobrecostes que ya son insostenibles".

"Las medidas adoptadas hasta ahora no solo son insuficientes, sino que no están llegando de forma efectiva al transportista, agravando aún más la situación. Si esta situación continúa, muchas empresas no podrán sostener su actividad", ha denunciado Prades.

La Federación ha reclamado la puesta en marcha "urgente" de ayudas directas al transporte que permitan compensar el impacto real del incremento del precio del gasoil y eviten una paralización progresiva de la actividad. En concreto, la entidad plantea un "apoyo mínimo" de 1.500 euros por vehículo pesado -tractor o rígido- y de 750 euros por vehículo ligero.

En este sentido, ha insistido en que estas ayudas "deben ser directas, ágiles y sin limitaciones administrativas que dificulten su acceso, ya que el sector no puede permitirse esperar a medidas que llegan tarde o resultan insuficientes".

Además, FVET ha reclamado una revisión "inmediata y efectiva" de la cláusula del combustible, adaptando el peso del carburante en los costes del transporte a la situación actual del mercado. En concreto, propone que el combustible pase a representar el 40 por ciento en el transporte pesado de carga general, el 30% en vehículos de hasta 16 toneladas y el 20% en el transporte ligero, con el objetivo "de reflejar de forma realista el impacto del gasoil en la estructura de costes del sector".

Desde FVET se subraya a los transportistas que aplicar la cláusula de revisión del precio del combustible en las relaciones comerciales "es la única fórmula que permite adecuar las tarifas del transporte a la evolución del gasto real en carburante". Por ello, la Federación subraya que este mecanismo "no es opcional, sino una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad de la actividad", y recuerda que el marco normativo vigente "impide asumir servicios por debajo de costes, por lo que resulta imprescindible que toda la cadena logística actúe en consecuencia".

"La cláusula de revisión del combustible no puede ser un mecanismo teórico. Tiene que aplicarse de forma automática y trasladar el incremento del gasoil a los precios del transporte. No podemos seguir absorbiendo costes que no nos corresponden", ha subrayado Prades.

Desde FVET se ha alertado de que la situación actual "no es solo un problema sectorial, sino que pone en riesgo el abastecimiento y la estabilidad de la economía productiva". El transporte por carretera es un servicio "esencial" y su debilitamiento "puede generar tensiones en el suministro de bienes básicos", ha alertado.

POSIBLES MOVILIZACIONES

El Comisión Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ya ha advertido de que, sin una "rectificación inmediata", la continuidad operativa del sector está "en peligro", lo que podría derivar en movilizaciones y en una interrupción progresiva de la cadena logística.

"Si el transporte se detiene, se detiene el país. No estamos ante una advertencia, estamos ante una realidad inminente si no se actúa de forma urgente", ha avisado el presidente de FVET.