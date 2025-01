Gabriela Bravo renuncia como vicepresidenta 2ª de Les Corts y anuncia que deja la política para regresar a la Fiscalía

Dice que le "honra haber podido contribuir" a "devolver la dignidad" a la Comunitat y agradece la confianza al PSOE y a Ximo Puig

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSPV-PSOE y vicepresidenta segunda de Les Corts, Gabriela Bravo, ha presentado este martes su renuncia al acta de diputada y ha anunciado que deja la política para regresar al Ministerio Fiscal.

"Después de una década en política, me marcho agradecida. Ahora, regreso al Ministerio Fiscal, donde, como siempre, defenderé el interés general y los derechos de los más vulnerables. Con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos", ha expuesto.

En una carta que ha publicado en sus redes sociales, la que fuera consellera de Justicia, Interior y Administración Pública con los gobiernos del Botànic (2015-2023) ha comunicado de esta manera que cierra "una etapa ilusionante que se inició hace casi diez años". Además, ha expuesto que la decisión nace de "la profunda convicción" de que su "compromiso con la sociedad valenciana" será "más útil desde otro ámbito al que también me debo: la justicia".

Bravo ha destacado que en 2015 el PSPV-PSOE le brindó "la oportunidad de integrar el proyecto de renacimiento de la Comunitat Valenciana" y ha defendido que lo hicieron "con el objetivo claro" de "devolver la dignidad a una tierra que merecía superar décadas de gobiernos que dieron la espalda a las necesidades reales de los valencianos y valencianas".

Al respecto, ha manifestado que le "honra haber podido contribuir a este cambio como consellera de Justicia durante ocho años" y ha mostrado su agradecimiento "al Partido Socialista y al 'president' Ximo Puig, quien lideró casi una década de progresos".

Dicho esto, en su última etapa como vicepresidenta de la Mesa de Les Corts, ha asegurado que ha procurado "actuar con la mayor dignidad institucional, defendiendo el interés colectivo por encima de cualquier particular". "Siempre me he sentido apoyada por mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, a quienes deseo todos los éxitos para que devuelvan la esperanza a la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Además, Bravo ha aprovechado para pedir "disculpas con sinceridad" por sus "errores", al tiempo que ha ensalzado "los logros alcanzados, que son el fruto del trabajo colectivo y compartidos con los equipos magníficos con los que afortunadamente he trabajado".

REIVINDICA "LA POLÍTICA ÚTIL"

A partir de ahora, la exconsellera ha indicado que continuará su camino "desde la justicia, como fiscal, con la misma vocación de servicio público que me trajo hasta aquí". "Me marcho agradecida, con el corazón lleno de recuerdos imborrables y con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos", ha subrayado.

En esta línea, ha aprovechado para recalcar que cree "firmemente en la política como la herramienta más noble que tenemos para transformar, para proteger derechos y avanzar en igualdad".

"En tiempos de ruido, sectarismo y discursos de odio, reivindico la importancia de la política útil, esa que construye puentes y que trabaja sin descanso para garantizar un futuro mejor para todas y todos", ha incidido, para finalmente agregar: "La política, bien entendida, es vocación, entrega y la más alta expresión de servicio público".