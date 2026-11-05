La Gala Letras del Mediterráneo reconoce el talento literario de Ana Covadonga, Alfonso Mateo-Sagasta y Sònia Valiente

La Gala Letras del Mediterráneo reconoce el talento de Ana Covadonga, Alfonso Mateo-Sagasta y Sònia Valiente - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Gala Letras del Mediterráneo ha reconocido el talento literario de Ana Covadonga, Alfonso Mateo-Sagasta y Sònia Valiente. El Moll de Costa del Grao de Castellón acogió este miércoles la ceremonia de entrega de los galardones de Letras del Mediterráneo, un certamen con el que se rinde homenaje a las bondades de la provincia y a la trayectoria de los escritores premiados.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, y la vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés, asistieron a la entrega de los galardones en los que la literatura actúa como herramienta de promoción turística, cultural y de marca de la provincia de Castellón a nivel nacional e internacional.

En cuanto a los galardones, en la categoría de Novela Policíaca fue premiada Ana Covadonga con la editorial Espasa. Su novela lleva por título 'El último tormento'.

Covadonga estudió Psicología para acercarse a la mente humana, algo que ahora plasma en sus novelas, que exploran los lugares más oscuros del alma, así como los dudosos límites entre el bien y el mal. Para la escritora, los procedimientos policiales que los lectores encuentran en sus novelas se caracterizan por su verosimilitud. El trabajo de los agentes e inspectores de Policía se detalla en sus textos de manera milimétrica.

Los crímenes que describe en sus textos son pura ficción, naturalmente, pero en su carrera se ha encontrado con casos mucho más terribles incluso. La lucha entre narrar los procedimientos de trabajo policiales de la forma más veraz con la contención propia que le merece su trabajo, especialmente a la hora de no mostrar todas las cartas que el cuerpo utiliza en los casos reales, es una de las cuestiones más peliagudas de su trabajo al escribir una novela.

En la categoría de Narrativa ha sido galardonada Sònia Valiente con la editorial Plaza & Janés. Su obra lleva por título 'El Vuelo de la Fortuna'.

Periodista y escritora, Valiente nació en Valencia en 1975. Es licenciada en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y doctora cum laude en Estrategia Publicitaria. También ha obtenido un Certificado en Comunicación Corporativa.

La escritora ha desarrollado su trayectoria profesional en agencias y medios de comunicación nacionales. Durante más de una década fue columnista de Las Provincias. Asimismo, es docente y gestiona el blog Animal social, que fue reconocido como el mejor blog periodístico por el Observatorio de Investigación de Medios Digitales.

Y, por último, en la categoría de Novela Histórica fue galardonado Alfonso Mateo-Sagasta con la editorial Reino de Cordelia. Su novela lleva por título 'Circo de Gallos'.

Mateo-Sagasta es un escritor español especializado en la novela histórica y la novela policíaca histórica. Sus obras han recibido diversos premios, entre ellos el Ciudad de Zaragoza, el Espartaco y el Caja Granada de Novela Histórica, y han sido traducidas al francés y al italiano.

Publicó su primera novela, 'El olor de las especias', en 2002, cuyo argumento se sitúa durante el siglo X en el condado de Castilla del Reino de León. Años después Mateo-Sagasta recibió los premios de novela histórica Ciudad de Zaragoza y Espartaco por su obra 'Ladrones de tinta'. Desde entonces ha continuado publicando regularmente libros de narrativa y ensayo, especialmente en el ámbito de la novela histórica.