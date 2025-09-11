Gan Pampols, sobre su continuidad en el Consell: "Formalmente, todo lo que había que hacer está hecho"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (d), y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols (i) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha afirmado, al ser preguntado por su continuidad en el Consell, que, "formalmente, todo lo que había que hacer está hecho" y que "materialmente" queda impulsar "la normalidad en la gestión" de las iniciativas y planes que le fueron encomendados tras la dana del pasado 29 de octubre de 2024 para, "a continuación, acabar".

En estos términos se ha expresado este jueves en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha recordado que, a su llegada al gobierno valenciano, se le encargó un diagnóstico de situación, la redacción de un plan para "resolver los problemas" surgidos después de la catástrofe y "fortalecer el tejido económico y social" de la Comunitat Valenciana, para darle una "resiliencia mayor" de cara a "futuros" inconvenientes.

También se le requirió "arrancar iniciativas singulares" y hacer una "asignación clara" de los proyectos que "debían desarrollar cada una de las distintas consellerias". En este punto, ha dicho que hay medidas "singulares", propias de cada departamento de la administración autonómica; "concurrentes", entre dos, y "compartidas" entre distintos niveles de la administración, desde ayuntamientos y diputaciones hasta el Gobierno de España.

"Lo único que nos queda ahora mismo es la coordinación y seguimiento, arrancar ese modelo de iniciativas singulares", ha manifestado Gan Pampols, para luego incidir en que hay que ver que el proceso de gobernanza del Plan Endavant "sigue funcionando".

Además, ha recalcado que "el último de los elementos" encargado a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, que él dirige, ha sido la redacción del Plan de Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales, que el pleno del Consell ha aprobado este jueves, como una "base habilitadora" del Endavant.

CAMARERO: "MAZÓN TOMARÁ LAS DECISIONES MÁS ADECUADAS"

Por su parte, la portavoz y vicepresidenta primera, Susana Camarero, al ser preguntada por si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, remodelará el gobierno valenciano ante una posible marcha de Gan Pampols, se ha limitado a recordar que el jefe del Consell es quien toma decisiones respecto a los miembros de su ejecutivo y se ha mostrado "segura" de que adoptará las que sean "más adecuadas".

El objetivo de Mazón, ha continuado Camarero, es seguir con el Plan Endavant y la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, junto con toda la "hoja de ruta" prevista para su mandato. "Acertará con los cambios que tenga que hacer en el futuro", ha concluido.