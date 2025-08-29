La ganadora del Premio Max Christine Cloux abrirá la temporada en Carme Teatre con el estreno de 'Opus'

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sala Carme Teatre inaugurará su temporada XXXI con el estreno de 'Opus' creación de la coreógrafa Christine Cloux, Premio Max 2024 a Mejor intérprete femenina de danza, y la compañía La Taimada. La pieza se concibe como una obra escultórica que interpela al espectador desde la feminidad y propone una reflexión sobre la belleza y la mirada.

El espectáculo, que podrá verse del 4 al 14 de septiembre en Carme Teatre-- es una creación de la suiza Christine Cloux y la compañía La Taimada, ideada por Olga Álvarez y dirigida conjuntamente con Jordi Cabestany, según ha indicado el espacio teatral en un comunicado.

Con una trayectoria de más de 40 años, Cloux vuelve a Carme Teatre tras haber estrenado en residencia Corps seul (2023), espectáculo con el que recibió el Premio Max 2024. Por su parte, La Taimada, compañía dirigida por Olga Álvarez y Jordi Cabestany, centra su trabajo en la relación entre cuerpo, belleza y fragilidad, con creaciones reconocidas como Filia et Fobia o El Jardí, esta última coproducida por el Mercat de les Flors y premiada con dos galardones Dansacat.

'Opus' se concibe como una obra escultórica que interpela al espectador desde la feminidad y propone una reflexión sobre la belleza y la mirada. Sus autores han señalado que "la obra solo aparece cuando, al mirar, la ves; la inocencia cae con la primera curva; la vergüenza solo aparece con la decencia; y sabemos que la decencia es humana, pero es que la obra es divina".

Por otra parte, en cuanto a la programación de Carme Teatre para este primer trimestre de la nueva temporada, se combinarán las residencias de creación con ciclos consolidados y nuevas propuestas que "refuerzan la identidad" del centro teatral como "espacio de investigación y proximidad".

Además, las Residencias son el "eje vertebrador" de la sala, como el estreno inaugural de 'Opus' y los trabajos de creadoras como Ángela Bermúdez, Anna Albaladejo --'Pobles en peu d'art'--, Cristina Gómez o Borja L Collado --'Triangle Teatre'--.

El mes de septiembre estará marcado por la IX edición del Ciclo Escèniques Cuir, que reunirá espectáculos y charlas divulgativas en torno al título general 'Políticas del cuerpo: masculinidades desde lo queer'.

"EXPERIENCIAS ESCÉNICAS INMERSIVAS"

Más adelante, en octubre, la colaboración con el Festival Bucles volverá a situar a Carme Teatre como una de las sedes principales de la danza contemporánea, con el IV Certamen Coreogràfic Bucles & Carme'n'Dansa y el estreno de la pieza 'Mentiras de LaSoladrón' --de Elena Puchol y Francisco Ladrón de Guevara--, premiada como compañía joven en residencia.

Asimismo, la sala mantiene relación con el festival Vociferio, que celebrará en febrero de 2026 su XV edición con una semana completa de programación en València. Además, el Ciclo Familias abrirá con la residencia de Anna Albaladejo 'Ací, on floreixen les tortugues' y continuará hasta diciembre con espectáculos como 'Bipedestrucción' de la compañía navarra Disiden.cia, 'Como los pingüinos' de La Bleda o 'Multiperspectivas#3' de la gallega Paula Quintas.

Como novedad de la temporada, Carme Teatre pondrá en marcha el proyecto 'Butaca 180', una plataforma digital de vídeo en 180º VR que permitirá acceder a experiencias escénicas inmersivas desde cualquier lugar. Además, se presentará la publicación del libro de la X Convocatoria de Autoría en Ultramar, con 'El Búho', texto ganador de Rafa Segura, y continuará la actividad formativa con la nueva edición del Taller de interpretación dirigido por Pep Laza, que regresa en octubre. Asimismo, los encuentros con el público Divendres Tangents, celebrados cada viernes de estreno, "reforzarán" el vínculo entre artistas y espectadores.

"CRECER COMO ESPACIO DE REFERENCIA"

El gestor cultural y programador de la sala, Raúl Lago, ha destacado que, "tras la celebración de los treinta años de trayectoria, Carme Teatre afronta la temporada XXXI con la voluntad de crecer como espacio de referencia para la creación contemporánea".

"Nuestro proyecto se consolida a partir de una programación diversa y arriesgada, que combina la proximidad con el público con una mirada abierta a los debates culturales y sociales actuales", ha resaltado, al tiempo que ha agregado que la continuidad de las residencias, la apertura a nuevos lenguajes y la puesta en marcha de iniciativas como Butaca 180 "confirman el compromiso de la sala con la investigación escénica y la mediación cultural."

El inicio de temporada con 'Opus' marcará el comienzo de un ciclo en el que "danza, teatro y propuestas híbridas volverán a ocupar el escenario de Carme Teatre, en diálogo constante con la comunidad artística y con el público que ha hecho posible que la sala sea, más de tres décadas después, un lugar de libertada creativa y un espacio seguro de encuentro", han valorado desde la sala.