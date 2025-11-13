El Gandia Arena acogerá eventos deportivos y culturales antes de 2028 con un aforo inicial de 5.300 personas

Gandia inicia las obras del pabellón Gandia Arena , "un motor para el futuro deportivo y turístico de la ciudad" - AYUNTAMIENTO DE GANDIA

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Gandia Arena estará acabado en el cuarto trimestre de 2027 en su primera fase, que cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de euros. Una vez finalizada esta fase se podrá utilizar la planta baja del espacio para acontecimientos deportivos y culturales, con una capacidad inicial de 5.300 espectadores.

Esta es la previsión del Ayuntamiento de Gandia respecto a uno de los proyectos más importantes y que forma parte de la "gran transformación" de la ciudad, informa el consistorio.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha visitado este jueves las obras, que se iniciaron en octubre en los términos previstos, junto con la primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo; la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso; el edil de Deportes, Jesús Naveiro, y la presidenta de la Junta de Distrito de la Playa, Elena Moncho.

El Gandia Arena es, para Prieto, una infraestructura estratégica, por varias razones. La primera, porque supondrá una ampliación de las instalaciones deportivas de la ciudad, al mismo tiempo que se renuevan y remodelan las que ya hay, circunstancia que permitirá a los clubes tener más espacio para poder desarrollar su actividad.

El pabellón se incluye en el Pla Resuelve, que contaba con seis millones de euros en la mejora de los espacios deportivos y suma ahora los 8,5 millones de esta primera fase, con un total de 14,5 millones de euros.

La segunda razón es por la dimensión de crecimiento del campus universitario. "Es un pabellón universitario con un rumbo de planificación de las infraestructuras del campus con la colaboración institucional de la Universitat Politècnica de València (UPV) y en un momento en que hemos anunciado el Instituto Tecnológico de Investigaciones para las Ciencias de la Mar", ha resaltado el primer edil.

En tercer lugar, es una infraestructura estratégica para el turismo, dado que podrá acoger grandes competiciones nacionales e internacionales a lo largo de todo el año. "El pabellón será un tractor de oportunidades, con la llegada de operativas deportivas que ya irán a la próxima Feria Internacional del Turismo pensando en la apertura de este pabellón", ha avanzado Prieto.

TRES FASES Y UNA INVERSIÓN DE 18,5 MILLONES

El plan de ejecución previsto contempla tres fases. La primera, con 8,5 millones de euros, la segunda con cinco millones y la tercera con otros millones. En total, 18,5 millones de euros.

"Esta inversión la hemos hecho con ambición de ciudad, pero con los pies en tierra, planificando lo que podemos pagar --ha remarcado el alcalde--. Además, no la hemos hecho a solas, sino con la colaboración económica de la Generalitat Valenciana del gobierno de Ximo Puig (3,2 millones de euros), de la Diputació de València; y con otros colaboradores con los que firmaremos pronto".

La primera fase de las obras tiene un plazo de dos años de ejecución, tras lo que el pabellón ya se podrá utilizar en su planta baja. Este espacio será un contenedor de acontecimientos de gran formato, de carácter musical o cultural, con una capacidad para más de 1.300 espectadores sentados y 4.000 de pie, aunque a medida que se culminan las fases, este aforo aumentará.

El proyecto será tres veces más grande que el actual polideportivo del pabellón multiusos. La pista central será de 32,1 x 57,3 metros, con tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal para fútbol sala y voleibol.

Además, el Gandia Arena será un pabellón polivalente, dentro del objetivo de dinamizar la economía y el turismo a lo largo de todo el año. Será un edificio autosuficiente y energéticamente eficiente, con consumo externo "prácticamente nulo".

"Un lugar que fomentará un estilo de vida activo y saludable, descongestionará otras instalaciones deportivas de la ciudad y creará nuevas oportunidades", ha augurado la primera teniente de alcaldía, convencida de que tendrá "un impacto positivo para Gandia y la ciudadanía".