Gandía se compromete desde la "responsabilidad" y la "germanor" a trabajar por "el cambio" que ha votado la UV

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía --que será el rector de la Universitat de València (UV) durante los próximos seis años tras imponerse en las elecciones celebradas este jueves-- ha recalcado que la comunidad universitaria ha optado por el cambio para afrontar una nueva forma de entender la universidad y se ha comprometido a hacerlo "con responsabilidad" y "germanor".

Así lo ha manifestado en sus primeras palabras tras ser proclamado provisionalmente como rector al haberse impuesto en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado celebrada este jueves.

Para Gandía, que ha logrado una cómoda victoria con más del 58% de los sufragios, "la comunidad universitaria ha decidido con su voto considerar había un modelo que requería un cambio institucional, de una forma de entender la universidad, y eso es lo que ha manifestado".

El doctor --que se ha mostrado emocionado y ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo y el resto de la comunidad de la UV y un recuerdo especial para su familia-- ha celebrado que el proceso electoral ha sido "una muestra de democracia" que permite trabajar "todos juntos, desde mañana mismo". "Todos somos Universitat de València", ha proclamado.

"Hemos de trabajar, seguiremos haciendo todo para, como se ha hecho hasta ahora, que esta universidad sea lo que todos queremos, lo que todos merecemos y lo que hemos de conseguir para las generaciones futuras", ha aseverado.

El nuevo dirigente universitario, que sustituirá en el cargo a la rectora Mavi Mestre, ha apelado a la hermandad --"la germanor", ha recalcado--, que es "absolutamente necesaria". "No lo perdamos nunca, porque es la forma en la que nosotros tenemos que hacer nuestra propia universidad", ha apostillado.

Asimismo, ha subrayado que su equipo ha de ser "consciente" de la "gran responsabilidad que supone esta nueva etapa para no decepcionar a la comunidad universitaria".

En el acto también ha intervenido la candidata Ángeles Solanes, quien ha dado la enhorabuena a su compañero y le ha deseado "muchísimos aciertos, que también lo serán de nuestra universidad".

"SINCERA GRATITUD" DE SOLANES

Por otro lado, ha aprovechado para mostrar su "sincera gratitud" a la rectora Mestre por la oportunidad que le dio de formar parte de su equipo, así como por sus "años de dedicación y liderazgo en nuestra Universitat de València para llevarla cada vez más adelante hacia la excelencia"

En el programa con el que ha concurrido a esta carrera electoral, el catedrático Juan Luis Gandía defiende un proyecto que quiere ganar "competitividad y visibilidad" en un mercado educativo cada vez más agresivo.

Para Gandía, "el estudiantado tiene que estar realmente en el centro de la Universidad", especialmente en un momento marcado por la irrupción de la inteligencia Artificial en los procesos de aprendizaje, pero este objetivo solo es posible con un Personal Docente e investigador y un Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios que no se vean desbordados por tareas inasumibles, que tengan reconocida y valorada su dedicación real, y que participen activamente en la toma de decisiones.

"Estamos ante el final de un ciclo que concluye con el mandato de la actual rectora y su equipo, y en numerosas reuniones con los miembros de la comunidad universitaria he podido constatar desaliento, cansancio y frustración en los diversos colectivos, que desean y necesitan un proyecto claro que aporte soluciones desde el conocimiento, el rigor, la transparencia y en definitiva, desde el buen gobierno de la institución", dijo en campaña Gandía, que apostó por "transformar el cansancio en energía compartida".