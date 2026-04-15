Gandía emplaza a su equipo a trabajar por una Universitat "de oportunidades, equidad y pensamiento crítico"

Archivo - Juan Luis Gandía emplaza a su equipo a trabajar por una universidad de oportunidades, equidad y pensamiento crítico - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS - Archivo

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Juan Luis Gandía ha tomado posesión de su cargo como máximo responsable de la Universitat de València (UV) en un acto celebrado este miércoles en el salón de actos del edificio de Rectorado en el que ha animado a su equipo a trabajar por "una universidad de oportunidades, equidad y pensamiento crítico".

Igualmente, ha emplazado a sus colaboradores a "defender firmemente el papel clave que, como universidad pública, tenemos para que nuestra universidad tenga un mejor presente y un mejor futuro".

"Un futuro en el que se garantice la igualdad de oportunidades y que el acceso a los estudios superiores no dependa de las condiciones económicas, donde el estudiantado esté en el centro de la experiencia educativa y que nos permita formar no solo profesionales sino también ciudadanas y ciudadanos con criterio, espíritu crítico, capacidad de análisis y responsabilidad social. En un contexto de desinformación, polarización y cambios rápidos, esta es una función más importante que nunca", ha apuntado.

Gandía ha animado a su equipo a "trabajar con rigor y compromiso, teniendo presente que nuestra institución está por encima de todos y cada uno de nosotros" y ha añadido que "desde el respeto, la generosidad y la solidaridad trabajaremos para que nuestra universidad continúe avanzando tanto como lo han hecho otros equipos rectorales antes que el nuestro".

El nuevo rector inicia con su equipo una nueva etapa que, según ha indicado, "no estará exenta de dificultades pero que debemos vivir con confianza, ilusión y responsabilidad". "Debemos hacer valer nuestra experiencia contrastada y nuestro espíritu crítico", ha aseverado.

Asimismo, se ha referido también a la confianza recibida en las pasadas elecciones y la ilusión puesta en la elaboración del programa que "debe guiar nuestras actuaciones e incentivarnos desde la comprensión y la implicación en procurar no defraudar las expectativas generadas".

Gandía también ha tenido palabras para el equipo saliente, al que ha agradecido su trabajo y se ha referido especialmente a su predecesora, Mavi Mestre, "por contribuir a que la institución haya continuado por la senda que viene transitando desde hace décadas que no es otra que la del trabajo por hacer una universidad pública, de calidad y al servicio de la sociedad a la que nos debemos como servicio público que somos".

Además del nuevo equipo y de los vicerrectores y vicerrectoras que ahora finalizan junto con Mavi Mestre, han estado presentes por parte de la Generalitat la secretaria autonómica de Universidades, Maria Esther Gómez; el director general de Universidades, José Antonio Pérez; el director general de Ciencia e Innovación, Rafael Sebastián.

También ha asistido Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la dana; la presidenta del Consejo Social de la Universitat, Ángela Pérez; los antiguos rectores de la UV Esteban Morcillo y Francisco Tomás, y decanas y decanos de las distintas facultades de la Universitat de València.

EL NUEVO EQUIPO

Gandía cuenta con un equipo que supera la paridad de género ya que el 61,5 % del equipo está conformado por mujeres. Las ocho mujeres y los cinco hombres que acompañarán al rector en el Consejo de Dirección son: María José Aradilla, que será la secretaria general; Ricardo Juan, como vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; Isabel Fariñas, vicerrectora de Investigación y Política Científica; José María Montiel, vicerrector de Innovación y Transferencia.

También lo conforman Javier Roca, comovicerrector de Estudios y Calidad; Rosa María Bo, vicerrectora de Transformación Educativa, Formación Permanente y Proyección Profesional; Emilia Ferrer, vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo; Amelia Mañá, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Bienestar y Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Deportes y Vinculación Social.

Inmaculada Coma, será vicerrectora de Transformación Digital; Carlo López, vicerrector de Comunicación, Participación y Transparencia; Lucía Sanus, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad y Rosa María Yagüe, vicerrectora de Economía y Planificación.