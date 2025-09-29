Gandia encarga un informe sobre el comportamiento de las infraestructuras hidráulicas ante las "extraordinarias" lluvias

La capital de la comarca valenciana de la Safor mantiene la suspensión de las clases para este martes y prorroga las medidas de seguridad

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gandia (Valencia), José Manuel Prieto, ha anunciado que ha encargado un informe técnico sobre el comportamiento de las infraestructuras hidráulicas durante el episodio de lluvias vivido hoy lunes, calificado de "extraordinario".

Después de la última reunión del Comité de Emergencias Municipal (Cecopal) celebrada en las 20.00 horas de esta tarde, Prieto y la primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, han anunciado la continuidad de la suspensión de la jornada lectiva para mañana, martes 30 de septiembre, así como la vigencia de todas las medidas preventivas ya decretadas.

Entre estas medidas se encuentran el cierre de instalaciones municipales como parques y jardines, cementerio, bibliotecas infantiles y de barrio y recintos deportivos. Prieto ha subrayado que la decisión se ha adoptado "pensando en la plena seguridad de la ciudadanía y, muy especialmente, de los niños y niñas".

El alcalde ha recordado que Gandia concentra un gran volumen de alumnado procedente tanto de la ciudad como de la comarca y otras zonas, cosa que obliga a extremar la prudencia ante la vigencia del aviso rojo del 112. A pesar de que AEMET ha rebajado el nivel a naranja, "el que marca la pauta es el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y, mientras persista el aviso rojo, mantenemos las medidas de protección", ha remarcado.

Asimismo, el primer edil ha avanzado que ha encargado un informe técnico sobre los periodos de retorno del episodio de lluvias vivido hoy, calificado de extraordinario.

En este sentido, ha destacado el impacto positivo de las inversiones hidráulicas realizadas en el subsuelo --los cinco depósitos de tormentas y las cuatro estaciones de bombeo--.

"Los problemas puntuales se han reducido a un palmo de agua y algunos cortes de vías. En caso de no haber invertido en el subsuelo, Gandia habría sufrido consecuencias mucho más graves. Las infraestructuras hidráulicas han demostrado su eficacia y son las que nos han permitido evitar que la ciudad quedara inundada. Los informes técnicos confirmarán esta realidad y estarán a disposición de los medios y de todos los grupos políticos, porque en estas cuestiones no quiero ni un milímetro de duda", ha aseverado.

ACEQUIAS Y BARRANCOS "NORMALIZADOS"

Por su parte, Izquierdo ha informado que la situación es ahora mismo tranquila, con niveles de acequias y barrancos normalizados, pero ha insistido en la necesidad de respetar las vallas de seguridad.

"Muchas veces el peligro no se percibe a simple vista. Si hay vallas es porque el riesgo existe y hay que ser prudentes. Creo que el único caso que ha habido a últimas horas de la tarde es otro árbol grande que se ha caído en el Paseo Rosa de los Vientos, que ya ha sido retirado. Todos los servicios de emergencia estaremos vigilando durante la noche", ha apuntado.

La primera teniente de alcaldía ha remarcado que, gracias a las inversiones en prevención, colectores y estaciones de bombeo han respondido con eficacia. De hecho, ha recordado que en un pico de precipitación se han llegado a acumular 54 litros por metro cuadrado en una hora: "Esto es mucha, muchísima agua y, por lo tanto, tanto los colectores, como la emergencia, como los desagües y los barrancos han funcionado perfectamente y si hemos tenido, podríamos decir, un palmo de agua, ha sido gracias a toda la inversión en prevención en materia de emergencia e inundaciones que el gobierno hace muchos años que realiza".

"Si no hubiera sido así, --ha continuado-- estaríamos hablando ahora de prácticamente un metro de agua acumulado en las calles de la Playa. Es decir, que yo creo que somos un gobierno que cree en el peligro que el cambio climático ocasiona en el ámbito de emergencia y que se está invirtiendo mucho dinero para la seguridad y protección de la ciudadanía en general".