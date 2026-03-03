Gandía se fija el reto de mantener "motivado" al electorado ante la segunda vuelta de la carrera al Rectorado de la UV

Archivo - El catedrático Juan Luis Gandía en imagen de archivo. - UV - Archivo

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a rector de la Universitat de València (UV) Juan Luis Gandía, que ha resultado el más votado en la primera vuelta de las elecciones celebradas este martes, se ha marcado como objetivo, de cara a la jornada definitiva del próximo 12 de marzo, lograr que "la comunidad universitaria siga implicada y motivada siendo conscientes de que lo mejor para la universidad es lo que, entre todos, seamos capaces de cambiar y mejorar".

Así lo ha manifestado el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, el aspirante más votado con un 42,69% del voto ponderado, seguido de Ángeles Solanes, que ha recabado el 38,77%. Los otros dos candidatos, Carles Padilla --con un porcentaje del 11%-- y Fran Ródenas (6,4%) quedan fuera de la carrera por convertirse en rector de la Universitat. Por tanto, Gandía y Solanes participarán el 12 de marzo en una segunda vuelta para dirimir quién sucederá como máximo responsable de la UV a Mavi Mestre.

Gandía ha remarcado que la intención de su proyecto es conseguir que la comunidad universitaria sea "consciente del momento crítico, institucional y también educativo y general en el que se encuentra nuestra universidad, para conseguir entre todas y todos, como dice nuestro lema, que vosotros podáis introducir los cambios que requerimos".

Tras darse a conocer los resultados que ha arrojado el escrutinio, el catedrático ha puesto de manifiesto "la satisfacción por cómo ha evolucionado y cómo se ha traducido en la jornada electoral".

Gandía ha subrayado "el compromiso, implicación y responsabilidad de hacer que esta universidad continúe avanzando, pueda cambiar, pueda mejorar su forma de gobernarse y su forma de relacionarse con la sociedad de la que formamos parte".

"NUESTRA UNIVERSIDAD MERECE EL ESFUERZO"

Asimismo, ha querido expresar su "agradecimiento y simpatía hacia las otras tres candidaturas de un proceso que supone "un uso de energía muy importante, pero al mismo tiempo de ilusión, de motivación, en la creencia de que nuestra universidad merece el esfuerzo", ha señalado.

Por último, ha alabado "a todas las personas que, desde hace muchos meses, se han involucrado en este proyecto, que nació como un proyecto colectivo que pretende hacer cambios a la universidad".