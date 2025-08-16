Gandia (Valencia) activa un dispositivo especial para proteger la salud de la ciudadanía durante la ola de calor

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente, a 10 de agosto de 2023, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gandia (Valencia) ha puesto en marcha un dispositivo especial para proteger la salud de la ciudadanía ante la ola de calor de este fin de semana.

En un comunicado, el consistorio ha detallado que los centros sociales Corea, Joan Climent y Raval funcionarán estos días como refugios climáticos.

En concreto, el domingo abrirán de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas, mientras que el lunes lo harán en el horario habitual, pero con una ampliación de 15.00 a 20.00 horas. Desde el Ayuntamiento no descartan habilitar nuevos espacios "si la demanda así lo requiere".

Además, las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella serán gratuitas durante toda la jornada --hasta completar el aforo-- y ampliarán su horario hasta las 22.30 horas.

El consistorio recomienda a la población beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed; evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; usar ropa ligera, transpirable y de colores claros; optar por comidas ligeras y frescas; mantener la vivienda fresca bajando persianas y ventilando durante la noche; prestar especial atención a personas mayores, bebés y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, ha recordado que, ante cualquier síntoma grave relacionado con un golpe de calor, se debe llamar por teléfono "inmediatamente" al 112.