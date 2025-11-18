Garamendi pide "unidad" para la reconstrucción en Valencia y dejar "los temas de banderías de cada uno"

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi (i), junto al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicente Lafuente (d), participan en la reunión de la Junta Directiva de la CEV, a 18 de noviembre de 2025, en València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reivindicado "unidad" entre los partidos políticos y las administraciones nacional, autonómica y locales para "arreglar el problema de Valencia" y hacer frente a la reconstrucción tras la dana.

"Déjense de las banderizas o los temas de banderías de cada uno, aquí lo que hay que hacer es trabajar intensamente por arreglar el problema de la sociedad", ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes en València, tras participar en una reunión con la CEV, preguntado por la situación política de la Comunitat Valenciana.

Garamendi ha señalado que la patronal no va a "entrar en política" y ha destacado que "es triste lo que llevamos viendo el último año" en la Comunitat Valenciana desde la dana del 29 de octubre de 2024.

El presidente de la patronal ha apelado a la "unidad" y ha subrayado que "lo que hay que hacer es trabajar intensamente por arreglar el problema de la sociedad", por ejemplo las reparaciones de ascensores que continúan pendientes.

"La gente lo que quiere es salir a la calle y volver a ser feliz, y si esta es la comunidad de la luz, porque es maravillosa, lo que necesita Valencia es luz, y la luz se da con esos acuerdos, e insisto para que todos los organismos se pongan de acuerdo para trabajar en común", ha agregado.

Con motivo de su visita a València, Antonio Garamendi ha defendido que "es fundamental que se invierta de una vez por todas en las infraestructuras necesarias" para que "no vuelva a pasar" una tragedia como la de hace un año.

Así, el presidente de la CEOE ha realizado un llamamiento a que "nos gastemos el dinero en orden, bien, que se gestionen las cosas como tienen que ser para que la población de Valencia no tenga que sufrir lo que ya vivió".

Además, ha remarcado que "todavía faltan esas ayudas que tienen que llegar, todavía hay dinero que no ha llegado" y "todavía fiscalmente se podría hacer más por la gente que ha sufrido".

Garamendi ha dedicado un recuerdo especial al exvicepresidente de la patronal valenciana, Miguel Burdeos, fallecido en las inundaciones, y ha resaltado la "aportación empresarial" en la reconstrucción tras la dana y durante la emergencia.