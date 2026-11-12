Archivo - El General de València amplía sesiones de quirófano para tratar con láser vaginal síntomas de tratamientos oncológicos - HGUV - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de València ha ampliado la disponibilidad mensual de quirófano para realizar tratamientos con láser vaginal de dióxido de carbono en mujeres que presentan síntomas de atrofia vulvovaginal asociados a determinados tratamientos oncológicos.

Esta opción no hormonal se ofrece tras una valoración individualizada, especialmente a pacientes para las que los tratamientos con estrógenos no resultan adecuados.

El Servicio de Tocoginecología incorporó este procedimiento hace un año y, desde entonces, se han realizado más de 60 actuaciones. Actualmente, el hospital dispone de dos sesiones mensuales de quirófano, frente a la única sesión que se destinaba anteriormente a esta actividad. El tratamiento contempla inicialmente tres sesiones por paciente, seguidas de una sesión de mantenimiento anual.

La atrofia vulvovaginal puede aparecer como consecuencia de determinados tratamientos oncológicos. La quimioterapia y otras terapias pueden reducir los niveles de estrógenos y provocar alteraciones en los tejidos vaginales, que se manifiestan mediante sequedad, picor, escozor, sensación de tirantez o dolor. Estas molestias pueden afectar al bienestar y a la calidad de vida de las pacientes.

El tratamiento con láser vaginal de dióxido de carbono se utiliza en el centro como una opción no hormonal para abordar estos síntomas en pacientes seleccionadas, especialmente cuando los tratamientos hormonales no están indicados o las mujeres prefieren no utilizarlos.

VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

La especialista en Ginecología y Obstetricia Estefanía Roig, responsable de la aplicación de esta técnica y con formación de máster en Medicina Estética y Láser, ha explicado que las pacientes son derivadas por los profesionales que participan en su atención.

"La selección de las pacientes se realiza de forma coordinada entre el Servicio de Tocoginecología y el resto de profesionales del hospital que las atienden, especialmente del Servicio de Oncología. En este momento tenemos una capacidad limitada, por lo que se selecciona a aquellas que presentan sintomatología más severa", ha señalado.

La indicación del procedimiento se establece teniendo en cuenta las características clínicas de cada paciente y mediante la coordinación entre los profesionales de Ginecología y Oncología responsables de su seguimiento.

Según la experiencia recogida por el equipo responsable, desde la incorporación de esta técnica las pacientes atendidas han expresado un elevado grado de satisfacción y han referido una mejoría de las molestias asociadas a la atrofia vulvovaginal.

La atención a estos síntomas forma parte del seguimiento de las mujeres que han recibido tratamientos oncológicos, en el que también se tienen en cuenta aspectos relacionados con la salud sexual y el bienestar íntimo que pueden verse afectados por la enfermedad y sus tratamientos.