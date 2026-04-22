El General de València impulsa una cirugía corneal "más precisa" con un proyecto innovador que logra doble financiación

El Hospital General de Valencia impulsa una cirugía corneal más precisa con un proyecto innovador que obtiene doble financiación - GVA

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Hospital General de València ha obtenido un doble reconocimiento científico con el proyecto SoftCAIRS, centrado en el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la planificación quirúrgica en pacientes con ectasia corneal.

La iniciativa ha sido financiada tanto en el programa PoliHGeneral, fruto de la colaboración entre la Universitat Politècnica de València y la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, como en la convocatoria de los Premios de Promoción de la Investigación 2025 de la propia fundación, según ha informado el centro en un comunicado.

El proyecto está liderado por Luis Pérez Zaballos, médico residente de Oftalmología, que desarrolla su tesis doctoral en esta línea de investigación vinculada al Instituto VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial Intelligence).

Además, el equipo cuenta con la participación de especialistas del propio servicio, investigadores del Banco de Tejidos Oculares de la Comunitat Valenciana y apoyo metodológico en bioestadística.

El objetivo del proyecto es desarrollar herramientas de planificación quirúrgica "personalizada" que permitan "optimizar" la implantación de segmentos intracorneales alogénicos en pacientes con ectasias corneales.

Estas patologías, entre las que destaca el queratocono, provocan un adelgazamiento progresivo de la córnea que altera su forma y puede deteriorar la visión, especialmente en población joven. En muchos casos, el tratamiento requiere procedimientos destinados a regularizar la superficie corneal y mejorar la calidad visual.

En este contexto, el estudio comparará el comportamiento de los segmentos intracorneales sintéticos tradicionales con los segmentos alogénicos (CAIRS), una alternativa biológica de tejido humano, una alternativa con "mayor biocompatibilidad y potencial para reducir complicaciones asociadas a los implantes sintéticos", ha apuntado.

Para ello, el equipo utilizará un modelo experimental ex vivo con córneas humanas no aptas para trasplante, procedentes del Banco de Tejidos Oculares de la Comunitat Valenciana. Esto permitirá analizar de forma controlada los cambios estructurales producidos por ambos tipos de implantes y generar conocimiento útil para futuras aplicaciones clínicas.

La obtención de financiación en dos convocatorias competitivas ha permitido además consolidar un grupo de investigación en córnea dentro del Servicio de Oftalmología, orientado al desarrollo de nuevas estrategias quirúrgicas, herramientas de planificación personalizada e innovación en superficie ocular y cirugía corneal avanzada.