La Generalitat aborda con los municipios dana y del área metropolitana la situación del alcantarillado tras las lluvias

Raúl Mérida visita las localidades afectadas por las riadas de 2024 como Paiporta o Vilamarxant y por las precipitaciones de este miércoles como La Pobla de Vallbona, L’Eliana y Bonrepòs i Mirambell - GVA

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y miembros del equipo de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación han visitado en la mañana de este jueves municipios afectados por las riadas de 2024 y que este miércoles registraron importantes precipitaciones como Paiporta o Vilamarxant y otras localidades del área metropolitana de València, como L'Eliana, La Pobla de Vallbona, y Bonrepòs i Mirambell para conocer de primera mano los problemas surgidos a raíz del episodio de lluvia torrencial registrado durante la tarde del miércoles.

En las visitas, en las que se ha reunido con alcaldes y representantes municipales de las diferentes localidades, han participado también la directora general de Reconstrucción y Recuperación, Sandra Castillo, y la directora general de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, Isabel Peyró. En todas se ha tratado la situación de evacuación de aguas y del alcantarillado, que sigue con "serios problemas" en los municipios dana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mérida ha destacado que la "mala situación" de la infraestructura "dificulta la correcta evacuación de las aguas pluviales" y ha recordado que esta situación está relacionada con el hecho de que los municipios no han podido llevar a cabo las obras vinculadas al ciclo integral del agua.

Pese a las advertencias de la Generalitat, en lugar de asumir de forma directa las obras el mecanismo habilitado por el Gobierno, fue transferir fondos para que los ayuntamientos ejecuten los trabajos del alcantarillado. El comisionado ha recordado que dos años después apenas se han podido realizar obras y la ejecución de los fondos es de tan solo el 11 por ciento. Por ello, ha defendido la propuesta del Ejecutivo autonómico de realizar cambios en la legislación nacional y fomentar las obras de emergencia.

En este sentido, el comisionado para la Recuperación ha reiterado la disposición de todos los medios de la Generalitat para ayudar en todo lo necesario a la restitución del normal funcionamiento del ciclo integral del agua en los municipios dana y buscar medidas para reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos en otros municipios el área metropolitana.