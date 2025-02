La Generalitat acudirá al CPFF "por respeto" pero teme que no se aborde la financiación ni el fondo de nivelación

Merino no concreta cuándo presentará los presupuestos de 2025 y carga contra la falta de ayuda financiera del Gobierno por la dana

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha asegurado que la Generalitat acudirá el próximo 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "por respeto institucional", aunque "temen" que no se tratará ni la reforma de la financiación autonómica ni la creación de un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana y el resto de autonomías infrafinanciadas.

Así lo ha trasladado en una comparecencia este viernes por la tarde en la comisión de Economía de Les Corts para dar cuenta de la gestión de la dana, en respuesta a las peticiones de los grupos de la oposición sobre el próximo CPFF.

"Se va a tratar lo que quiera Puigdemont que se trate, no lo que necesitan los valencianos", ha denunciado en alusión al CPFF del día 26 y al líder de Junts y 'expresident' de Catalunya, Carles Puigdemont.

Además, aunque ha asegurado que el Gobierno todavía no ha remitido a las comunidades autónomas el orden del día de esa reunión, ha garantizado que el Consell expondrá "las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, que son las de siempre".

Respecto al comité técnico previo al CPFF celebrado el pasado miércoles, Merino ha advertido que la propuesta para el cálculo de la población ajustada que presentó el Ministerio de Hacienda "no beneficia" a la Comunitat Valenciana "tal y como está planteada". "El avance es prácticamente nulo y seguiremos denunciando esa irresponsabilidad y esa injusticia", ha aseverado.

Por otro lado, sobre el presupuesto de la Generalitat para 2025, se ha limitado a reiterar que el proyecto se presentará "en breve" en Les Corts, dentro de "pocos días", porque "se está ultimando".

Según ha expuesto de nuevo, si este presupuesto "llega a aprobarse", habrá "un 'sobrepresupuesto' o una 'capa dana' con los ingresos procedentes del endeudamiento del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los gastos de cada conselleria para la reconstrucción".

Merino ha recordado que la dana obligó a retrasar la presentación del proyecto de presupuestos, que estaba previsto "en tiempo y forma" para el pasado 31 de octubre. "Fue una decisión firme y consensuada", ha aseverado, ante la necesidad de movilizar recursos.

Preguntada por qué hizo en la tarde del 29 de octubre, ha explicado que no se dedicó a "poner en la agenda todas las cuestiones ni llamadas" y que entre las tres de la tarde --tras acudir a actos junto al 'president' Carlos Mazón-- y las ocho estuvo "encerrada" con su equipo preparando "el powerpoint de presupuestos". "Y los días siguientes se puede imaginar lo que estuvimos haciendo", ha añadido.

Durante su comparecencia sobre la dana, ha vuelto a criticar la falta de aportaciones de fondos estatales para compensar la "asfixia financiera" de las arcas de la Generalitat y la necesidad de liquidez para la reconstrucción, a pesar de haberlo solicitado desde noviembre a la ministra Mª Jesús Montero. Ha instado a los diputados valencianos del PSOE a ser "más vecinos y menos militantes" y a exigir exigiendo a Montero "que actúe y trabaje" al respecto.

También ha acusado al Gobierno de generar "incertidumbre" al no garantizar la continuidad del FLA extraordinario, "dejando en el aire la financiación necesaria para cubrir los 3.000 millones aproximadamente de exceso de déficit en 2024". "Exigimos recursos a fondo perdido y solo recibimos una condescendiente autorización para endeudarnos", ha reprochado, y ha asegurado que las excusas aportadas por el Gobierno "rozan la extorsión".

RESUELTAS MÁS DE 60.000 AYUDAS PARA VEHÍCULOS

Sobre las ayudas para vehículos afectados aprobadas por la Generalitat, con un total de 250 millones, la consellera ha indicado que hasta este viernes se han recibido 85.520 solicitudes y se han resuelto 60.656 por un total de 115,3 millones. El plazo para pedirlas acaba el próximo 28 de febrero.

Frente a ello ha asegurado que las ayudas para vehículos aprobadas por el Gobierno tienen "un escaso éxito" porque "parte de ellas son avales" y dinero del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad a la que ha urgido a agilizar el peritaje de las pymes que están en situación de "total incertidumbre".

"El dinero en los bolsillos es lo que mide el nivel de responsabilidad de un gobierno y no los anuncios grandilocuentes, las cifras hinchadas o las demoras. El éxito de la reconstrucción depende en gran medida de la rapidez de las ayudas", ha manifestado.

Como balance de los contratos de emergencia, Merino ha apuntado que la Generalitat ha destinado hasta ahora más de seis millones de euros para atender las necesidades más inmediatas, "sin perder de vista la legalidad, el control del gasto y la transparencia". Además, ha repasado las medidas adoptadas para garantizar la movilidad de los funcionarios y el funcionamiento de las telecomunicaciones, con la prioridad de que los ciudadanos pudieran contactar con el 1·1·2.

Por otra parte, en respuesta a preguntas de la oposición por el cambio de la portavocía del Consell de Merino a la vicepresidenta Susana Camarero, la titular de Hacienda ha sostenido que "simplemente" fue una reestructuración que "entra dentro de la normalidad" y ella asume "con total normalidad".

PRESUPUESTOS "YA" Y "TIMO" DE LA FINANCIACIÓN

Entre los grupos de la oposición, José Antonio Díaz (PSPV) ha preguntado a Merino si la Generalitat "va a tener presupuestos ya" o si "van a tener que servir antes en bandeja la cabeza" del vicepresidente Gan Pampols "para contestar a la ultraderecha negacionista". También le ha pedido que, ya que son "tan expertos en telecomunicaciones y llamadas", faciliten el registro del 'president' y que se posicione sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, de incluir la despoblación en la financiación.

Y Carles Esteve (Compromís) ha afeado a Merino sus "pocas explicaciones" sobre la dana --"ha sido la última en venir"-- y ha considerado que, "cuatro meses después" de lo inicialmente previsto, debería haber dado "alguna explicación más" sobre los presupuestos de 2025. Ha criticado la "debilidad" de Carlos Mazón y le ha afeado que "agache las orejas" cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, "dice bravuconadas".

Mientras, desde Vox, Joaquín Alés ha cuestionado a la consellera "cómo es posible" que desde la Comunitat Valenciana no se plantee "en ningún momento un cambio radical", sino una "condonación parcial" de la deuda, algo que ha calificado de "timo de trileros". Y ha advertido de que en la "nueva propuesta" conocida en los "últimos días" la región "no solo no mejora, sino que todavía quedaría peor financiada", ante lo que ha reclamado "firmeza" al PP.

Finalmente, en su segunda y última intervención, Díaz (PSPV) ha reprochado a Merino sus "excusas" que "no se sostienen" porque "ha tardado 108 días en comparecer para dar cuenta de su actuación" y Esteve (Compromís) ha criticado que el Consell con los presupuestos vaya a continuar "recortando en el sector público", mientras que Alés (Vox) ha insistido en que el actual sistema de financiación es "profundamente injusto" y ha exigido a Gobierno y Generalitat que "dejen de intentar colocar su relato sobre quién llega más lejos".