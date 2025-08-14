La Generalitat alega al proyecto del paso peatonal de Adif en Sedaví y Alfafar y vuelve a pedir el soterramiento

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha presentado alegaciones al proyecto del paso peatonal que pretende llevar a cabo ADIF para suprimir el paso a nivel en Sedaví y Alfafar (Valencia) y ha vuelto a reclamar la ejecución del soterramiento de las vías.

Así se ha pronunciado Martínez Mus tras presentarse el documento de la Generalitat en el marco del proceso de información pública abierto por la empresa dependiente del Gobierno. En este sentido, el conseller ha abogado por llevar a cabo "una solución completa que sea algo más que un parche" en un punto que se ha cobrado casi 80 fallecidos en los últimos años.

Martínez Mus ha instado al Ejecutivo a replantear el proyecto tras los daños evidenciados en las riadas del pasado octubre y ha pedido escuchar tanto a los ayuntamientos implicados como a la plataforma de afectados por el soterramiento de las vías, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha remarcado que la Generalitat presentó al Gobierno un proyecto alternativo que sí aporta "una solución real de conjunto al territorio que va más allá de eliminar el paso a nivel creando solo un paso inferior para peatones".

El titular de infraestructuras ha reprochado que el contenido técnico del proyecto constructivo en su conjunto no ha sido sometido a información pública y tampoco está presente en el proyecto un estudio de alternativas que tenga en cuenta el soterramiento.

"Existe una falta de sensibilidad del Gobierno central y un desconocimiento de la realidad de los municipios afectados, nosotros estamos comprometidos con los vecinos que quieren ver solucionados sus problemas acústicos y de inseguridad surgidos del paso a nivel en superficie", ha incidido Martínez Mus.

En opinión del conseller, "la actuación planteada por ADIF parte de una visión parcial centrada exclusivamente en la eliminación del paso a nivel mediante un paso inferior peatonal". Se trata de una mejora puntual para reducir el riesgo de arrollamientos que no aborda los problemas estructurales de conectividad, cohesión urbana, permeabilidad transversal ni resiliencia ante riesgos climáticos e hídricos como las riadas de 2024", ha insistido Martínez Mus.

El documento de alegaciones presentado también constata que la actuación propuesta por ADIF entra en clara contradicción con las líneas estratégicas establecidas por la Generalitat en el marco del Plan Endavant elaborado tras las inundaciones de octubre de 2024 que afectaron de forma especial a este punto en el que se propone el soterramiento.

De la misma forma, se alerta que el expediente no incorpora ningún documento que analice el riesgo de anegamiento del paso inferior proyectado, a pesar de que la zona se encuentra en área inundable según el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova).

De la misma forma, en las alegaciones se da constancia de que la supresión del paso a nivel afecta directamente a bienes y competencias de titularidad de esta Conselleria, como es el caso de la carretera CV-407 que recibiría una gran parte del tráfico sin haber existido una coordinación formal con la Generalitat. Así, se avisa de la sobrecarga de esta vía como consecuencia de la actuación.