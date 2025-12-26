La Generalitat apoya la candidatura del belenismo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido un encuentro con representantes de la Federación de Belenistas de la Comunitat Valenciana. - GVA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado el apoyo del Consell a la candidatura del belenismo para formar parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

Lo ha hecho durante el encuentro que ha mantenido este viernes con representantes de la Federación de Belenistas de la Comunitat Valenciana, informa la administración autonómica en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado la importancia de esta tradición en la Comunitat Valenciana, en la que hay grandes artistas y ejemplares, y que "está "interiorizada como parte de nuestra identidad". Se trata de "un patrimonio vivo y dinámico, que hemos ido pasando de generación en generación", ha agregado.

La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, está participando en la confección del expediente para presentar el próximo mes de marzo la candidatura del belenismo como Patrimonio Unesco, junto al Gobierno, Italia y a otras 14 comunidades autónomas españolas.

Se trata de una candidatura trabajada con la Asociación de Belenistas de la Comunitat Valenciana, en la que se incluirán tanto los belenes tradicionales, los artísticos como los vivientes, y a la que se espera que, además de Italia y España, se sumen otros países.

Pérez Llorca ha aprovechado la reunión con la federación para invitar a los ciudadanos a visitar los diferentes belenes que durante estas fechas se instalan en numerosos puntos de la Comunitat Valenciana, y en particular, el que se ubica en el Salón de Reyes del Palau de la Generalitat, visitable de manera hasta el 5 de enero (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero).

El belén de este año es puramente valenciano y ha sido montado por la Asociación de belenistas con figuras de artistas de la Comunitat Valenciana.

En el encuentro, en el que también ha estado presente la consellera de Cultura, Carmen Ortí, han participado el presidente de la Federación de Belenistas de la Comunitat Valenciana y presidente de la Asociación de Belenistas de València, Gonzalo Mateu, y otros integrantes de la entidad.