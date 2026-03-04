La Generalitat asegura que la amenaza comercial de Trump a España podría afectar a 12.000 empresas valencianas

Fábrica de calzado - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha afirmado que "más de 12.000 empresas" de la Comunitat Valenciana "podrían verse afectadas" si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecuta su amenaza de embargo comercial a España por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación del país norteamericano e Israel contra Irán.

Así lo ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha hecho hincapié en las repercusiones que podría tener sobre la economía valenciana "la decisión que tomara el gobierno americano".

Cano, quien ha reclamado que "se reconduzca la situación" con Estados Unidos, también ha hecho alusión a las reivindicaciones de las patronales españolas y ha resaltado que existe "preocupación" en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, ya que Estados Unidos es el "cuarto" país de destino de las exportaciones de esta autonomía.

Según la titular de Industria en el Consell, el exportador americano compra "el producto de calidad más alta" y "es muy difícil reemplazar esa cuota de mercado", si bien es cierto que hay empresas "muy preocupadas".

"Son más de 2.500 millones de euros los que están en juego en estos momentos", ha aseverado la consellera, al tiempo que ha incidido en que cerca de 170 empresas tienen implantación directa en el país norteamericano y se ha referido a la vinculación con sectores como la maquinaria industrial, la cerámica, el calzado o el mueble.

En este contexto, Cano ha recordado que este martes se presentó el Plan USA, en el que la Generalitat pretende redoblar "la apuesta por el mercado americano", ya que, según ha recalcado, esta es una petición de los sectores industriales.

"NO PODEMOS SER FRÍVOLOS"

Sobre la declaración que ha realizado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha resaltado que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es de "no a la guerra" y ha dicho que no teme "represalias" por mantener esta postura, Cano ha afirmado: "Creo que difícilmente vamos en vías de escuchar lo que nos pide la patronal".

A juicio de la representante del Consell, "lejos" de reconducirse la situación se "redobla" ese "enfrentamiento" con Estados Unidos, "un socio que ha sido confiable durante muchos años, un socio comercial muy importante".

"Nosotros creemos que la política internacional es una política de consenso", ha aseverado Cano, quien también ha afirmado que la Comunitat Valenciana "ya" ha "pagado" las "decisiones unilaterales del Gobierno, como ha sido en el caso de Argelia, que ha afectado a sectores como la cerámica valenciana" durante "mucho tiempo".

Así, ha rechazado esas "decisiones unilaterales" que pueden tener consecuencias como las "amenazas" estadounidenses y ha pedido no ir "al margen de Europa". "No podemos ser frívolos a la hora de tomar decisiones, son decisiones que se han de consensuar", ha añadido posteriormente.