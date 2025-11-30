La Generalitat concede cerca de 650.000 euros para el fomento del valenciano en la música

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación ha publicado en el DOGV la resolución por la cual se conceden 645.059 euros para el fomento del valenciano y el multilingüismo en el ámbito musical.

De esta manera, se han concedido 73 ayudas para festivales por un importe total de 320.000 euros, 74 ayudas por un valor de 173.942 euros para conciertos y 38 ayudas por un importe de 151.116 euros para grabaciones, según ha infirmado la Generalitat en un comunicado.

Esta subvención se concede con el objetivo de llevar a cabo actividades de creación, de producción y de difusión de actividades musicales que fomentan el multilingüismo y especialmente actividades hechas en valenciano.

La convocatoria de subvenciones dirigidas a ayudar al sector musical refleja la importancia que las actividades artísticas musicales tienen en la sociedad actual, y especialmente en la Comunidad Valenciana, por lo cual son necesarias acciones específicas de promoción del uso del valenciano para visibilizar aquellas que están realizadas en nuestra lengua propia, con la finalidad última de promover la presencia social del valenciano.

Mediante la concesión de estas ayudas, "la Generalitat también muestra su sólido compromiso con la conservación, protección y promoción del patrimonio cultural valenciano y, consecuentemente, con el fomento de todas las actividades conducentes a hacer presente el valenciano en el ámbito de la creación artística", ha asegurado la administración autonómica.