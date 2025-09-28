La Generalitat concede un millón de euros en ayudas para impulsar el voluntariado social en 2025

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat ha concedido un millón de euros de las subvenciones destinadas a financiar proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2025. La resolución puede consultarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

A este respecto, el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, ha señalado que "el voluntariado es una muestra más del compromiso de los valencianos con la generación de una Comunitat Valenciana más solidaria y justa", según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

"Sin lugar a duda, el compromiso de la Generalitat es claro: hace unos meses aprobamos la nueva ley de voluntariado por unanimidad, hemos hecho el primer convenio con la plataforma de voluntariado de la Comunitat Valenciana y ahora resolvemos un millón de euros para promocionar el voluntariado en nuestra tierra. Seguimos trabajando por construir una Comunitat cuidadora", ha resaltado.

Así, cerca de 80 entidades sin ánimo de lucro han resultado beneficiarias de estas ayudas, cuyos proyectos deberán centrarse en actividades de sensibilización, formación e intervención social en materia de voluntariado en los ámbitos de dependencia, discapacidad, familia, menores, mujer o migración.

El pago de las subvenciones se realizará de forma anticipada al 100 por ciento, una ventaja "significativa" para las entidades, que dispondrán de los fondos íntegros al inicio de la ejecución de sus proyectos.

La "alta" demanda de esta convocatoria "evidencia el fuerte dinamismo del tejido asociativo valenciano y la necesidad de este tipo de apoyo institucional para sostener la labor del voluntariado".

Esta línea de subvenciones responde al "compromiso" del Consell con el fortalecimiento del tejido asociativo y el impulso del voluntariado como herramienta de transformación social y se enmarca en las políticas de apoyo y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana, que incluyen la nueva Ley 4/2025 de Voluntariado aprobada el pasado mayo, el desarrollo reglamentario actualmente en proceso de elaboración, y el nuevo convenio con la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana.