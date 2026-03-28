La Generalitat consolida la recuperación de 'tortuguetes' con 25 poblaciones activas y banco genético de 187.000 huevos - GVA

VALÈNCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Dirección General de Medio Natural y Animal, ha reforzado las actuaciones de conservación de Triops cancriformis, conocido como 'tortugueta', en la Comunitat Valenciana. Actualmente se ha consolidado una red de 25 poblaciones activas --20 naturales y 5 recreadas mediante sueltas-- y un banco genético con 187.044 huevos.

Tal y como ha destacado el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, el balance anual refleja "un avance significativo" en los trabajos de seguimiento, cría en cautividad, reintroducción y divulgación de esta especie, catalogada como vulnerable en la Comunitat Valenciana y estrechamente vinculada a las charcas temporales mediterráneas.

El triops es un pequeño crustáceo de agua dulce, considerado a menudo un fósil viviente, ya que su aspecto apenas ha variado en más de 200 millones de años. Por ello, se considera uno de los animales vivos más antiguos de la Tierra, explica la Generalitat en un comunicado.

Durante 2025 se obtuvieron en laboratorio 1.731 larvas. Además, se estimó la producción de 36.800 huevos, que han pasado a reforzar el banco de conservación. El programa de cría en cautividad desarrollado en el Centro Acuícola de El Palmar (CAEP) continúa siendo una herramienta estratégica para la preservación de la especie.

En la actualidad, la Generalitat dispone de un banco con 187.044 huevos almacenados, conservados mayoritariamente por congelación a -10 ºC tanto en el CAEP como en el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), lo que garantiza un reservorio genético de seguridad.

Asimismo, se ha presentado al Ayuntamiento de Cabanes una propuesta para la creación de una reserva de fauna en el enclave de Els Clots, "considerado actualmente el mejor núcleo de la especie en la Comunitat Valenciana, donde en 2025 se registraron tres eclosiones diferenciadas", ha explicado el director general de Medio Natural y Animal.

En este sentido, Gomis ha recordado que durante la campaña se han realizado 37 visitas a 26 puntos de agua con presencia conocida o potencial de la especie. Como resultado, se registraron eclosiones en 14 enclaves distintos, con un total de 24 visitas positivas. En términos globales, la Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 20 localidades con eclosiones naturales más o menos regulares.

Estos resultados confirman "la eficacia del modelo de seguimiento" coordinado entre el Centro Acuícola de El Palmar (CAEP), los agentes medioambientales, las brigadas de Red Natura 2000, los parques naturales y el personal colaborador, ha incidido el director general.

IMPULSO A LA REINTRODUCCIÓN

Entre las actuaciones más destacadas figura la experiencia piloto de creación de una charca artificial en el Racó de l'Olla, en el entorno del Parque Natural de l'Albufera de València. Esta iniciativa ha permitido evaluar factores clave para la supervivencia de la especie, como la depredación o la necesidad de sustratos arcillosos que favorezcan la turbidez del agua.

Durante el último año se han realizado 15 sueltas en 10 enclaves distintos, con la liberación de 358 ejemplares y 9.888 huevos, ajustando los protocolos a las condiciones óptimas de inundación para mejorar el éxito reproductor.

De cara a 2026, la Generalitat se ha marcado "como prioridad" completar la cartografía de las zonas de eclosión y avanzar en la redacción de un plan de conservación específico a medio plazo, ha señalado Gomis. Con estas actuaciones se consolida "una estrategia integral que combina ciencia, gestión del hábitat, conservación ex situ y sensibilización social" para garantizar la viabilidad futura de una de las especies más singulares de los ecosistemas temporales mediterráneos.