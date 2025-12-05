La Generalitat crea una Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados de la dana

Archivo - Varias personas recorren calles llenas de agua y barro tras el paso de la DANA por el barrio de La Torre de Valencia, a 30 de octubre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado en su reunión de este viernes un decreto de la estructura básica del nuevo gobierno presidido por Juanfran Pérez Llorca, que incluye la creación de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados de la dana, dependiente de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

Así lo ha trasladado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno, en la que ha dado cuenta de la nueva estructura y de nuevas direcciones generales que se crean en el nuevo gobierno. En este caso, ha subrayado que "se pone el acento en la recuperación" ya que el objetivo de Pérez Llorca es "imprimir todavía mayor velocidad a la reconstrucción".

La directora general será Amparo Clemente, actualmente jefa del servicio de Salud Mental en la Conselleria de Sanidad, "una excepcional profesional que se ajusta al perfil que demandan las asociaciones de víctimas, tal y como han puesto de manifiesto al presidente Juanfran Pérez Llorca", en las primeras conversaciones mantenidas con las asociaciones, ha expuesto el portavoz.

Barrachina ha detallado que el 'president' ha participado directamente en el nombramiento y en la persona que debe llevar "la relación directa con las víctimas, buscando el perfil de salud que le convenía a las entidades". "La sensibilidad y la vocación de servicio, especialmente en la zona afectada por la dana y a sus víctimas, es prioridad máxima del presidente", ha expresado.

Así, ha detallado que "una de las primeras preocupaciones" que las asociaciones de víctimas trasladaron al 'president' "directamente" han sido los problemas en la zona que afectan a la salud mental y, de ahí, la creación de esta Dirección General, en el área también del nuevo Comisionado de la Generalitat para la Recuperación, encargado a Raúl Mérida.

No obstante, Barrachina no ha querido desvelar detalles de la llamada de Llorca con las entidades: "Les pido disculpas porque las conversaciones y la relación del presidente con las asociaciones de víctimas, él mismo prefiere que no sean radiadas y comentadas permanentemente, sino que queden en un ámbito más distinto".

Barrachina ha subrayado que "la primera tarea del presidente y su vocación era no solo pedir perdón a todas las víctimas, como él hizo ese día, como yo hice ayer y como hacemos todos" si "en algún momento no hemos estado a la altura de los deseos de cualquiera de las víctimas", pero, además, "atenderlas". "Y sus primeras llamadas, efectivamente, fueron a las entidades de víctimas. Pero es algo que él personalmente lleva y que preferimos no contar diariamente", ha manifestado.

VISITA A PICANYA

En este contexto, el portavoz del Consell ha destacado que la primera visita del 'president' "fuera del trabajo diario y cotidiano en el Palau" de la Generalitat ha sido este mismo viernes a la zona de afección de la dana en Picanya.

Preguntado si con esta visita se inicia una ronda de desplazamientos a las localidades afectadas, Barrachina ha afirmado que Picanya es el primer municipio pero ha añadido que Pérez Llorca "sin duda va a estar en todos los lugares donde ha estado siempre".

"No se le dio publicidad en su momento, pero él ya en los momentos de la dana estuvo también no solo junto a las víctimas sino en los lugares", ha asegurado y ha insistido en que ese fue "un deseo explícito de su primera frase en el debate de investidura y de sus primeras decisiones".