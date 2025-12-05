El Consell sigue completando su organigrama con nuevas direcciones generales y desdobles en Vivienda e Interior

Miguel Barrachina, portavoz del Consell - GVA

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado este viernes nuevas direcciones generales en su organigrama, entre las que se encuentra la de Atención a las Víctimas y Afectados de la dana, y ha aprobado desdobles en Vivienda e Interior para reforzar estas áreas. El objetivo es "reforzar la actividad de gobierno y dar cumplimiento a los compromisos del presidente Juanfran Pérez Llorca".

Así lo ha indicado el conseller portavoz, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha dado a conocer los nuevos cambios, si bien no todas las nuevas direcciones generales tienen ya designado su director, y se ha aprobado el nombramiento de subsecretarios: en la Vicepresidencia Primera a Carlos Lirio; en Economía, Hacienda y Administración Pública a Alida Mas; en Educación a Carlos Gracia y en Industria a Ricardo Bayona. El único departamento que no ha sufrido ningún cambio es, precisamente, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que dirige Barrachina.

Así, en la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, de la que se encarga Susana Camarero, hay un desdoblamiento en la Dirección General de Vivienda de la que surge Planificación y Políticas de Vivienda, ocupada por Juan Antonio Pérez Sala --hasta ahora el director general de Vivienda--, y la de Innovación y Transformación Digital.

"La actividad actual de la responsabilidad de vivienda ha multiplicado por infinito la actividad respecto a la pasada legislatura. Estamos en 4.400 viviendas dentro del Plan VIVE, mientras en las pasadas legislaturas --con el Botànic-- se llevaron a cabo cero construcciones públicas", ha defendido Barrachina.

En la Vicepresidencia segunda de Presidencia se crea la Secretaría Autonómica de Política Institucional y Cohesión Territorial, con Vicent Satorres como director general de Política Lingüística.

Dentro de la Secretaría Autonómica de Comunicación, el pleno del Consell ha nombrado a cuatro directores generales: de Comunicación Institucional, dirigida por Belén Ríos; de Promoción Institucional, de la que se encargará Paco González; de Comunicación Digital, a cargo de Carmen Sahuquillo, y la Oficina de Prensa de Presidencia, responsabilidad de Ramón Navarro.

En la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación es en la que se crea la Dirección General de Atención a las Víctimas y a los Afectados, dirigida por Amparo Clemente.

En Educación, Cultura y Universidades, se ha nombrado a la actual directora general de Patrimonio Cultural, Marta Alonso, como secretaria autonómica de Cultura, mientras para sustituirla en el cargo aún no hay nuevo nombramiento.

Y en la Conselleria de Emergencias e Interior se crea como novedad la Dirección General de Seguridad Pública, que se deslinda de las actuaciones de Interior (sigue Vicente Huet de director general), y para la que tampoco no hay nombre designado.

"INFERIOR AL BOTÀNIC"

El portavoz ha defendido que tanto el número de direcciones generales como de secretarías autonómicas es "inferior" a la última legislatura del Botènic, "teniendo en cuenta que ahora tenemos la tarea, además de ejecutar un presupuesto ordinario, una actividad extraordinaria de recuperación". "Estamos haciendo lo máximo con lo que podemos, con el menor número de recursos posible", ha insistido Barrachina.

En esta línea, ha afirmado que están haciendo "lo que nos comprometimos, es decir, que éramos capaces de eliminar grasa política", y ha puesto como ejemplo la "extinción" del "chiringuito" del Consell de l'Horta, "que se dedicaba a expedientar a agricultores".

Por tanto, ha dicho, "seguimos en una fase de contención y hemos demostrado que somos capaces de hacer y de ejecutar un presupuesto muchísimo mayor que el Botànic con menos personal" y ha añadido que, además, han "cuadrado el círculo" con la supresión del "impuesto a la muerte, rebajar el impuesto de la renta de las personas físicas, eliminar tasas ya anunciadas como la turística o sobre centros comerciales y además recaudar más".

Para Barrachina, las modificaciones son "muy comedidas, muy ajustadas, dimensionadas para lo que necesitan las víctimas y también para que los principales problemas de los valencianos, como es vivienda, seguridad pública y puedan tener la respuesta desde la Administración".