La Generalitat despeja el camino para la renovación del director artístico de Les Arts con el cambio de estatutos

Archivo - Jesús Iglesias Noriega, a la derecha de la imagen. - LES ARTS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha dado luz verde a una modificación de los estatutos de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, que, entre otras cuestiones, atribuye al Patronato la competencia para aprobar un código de buenas prácticas propio. Con este paso, se despeja del camino para la renovación del contrato de actual director artístico de la institución cultural, Jesús Iglesias Noriega.

El pasado mes de agosto, la propia consellera de Cultura, Carmen Ortí, confirmó en una entrevista con Europa Press la continuidad de Jesús Iglesias al frente del teatro de ópera valenciano. Previamente, en mayo, el presidente del Patronato de la institución, Pablo Font de Mora, había dado por hecho que el responsable artístico continuaría más allá de 2027, cuando, en principio, finaliza su contrato, y explicaba que se buscaban fórmulas para hacerlo posible y que se excluía el concurso.

Al respecto, Carmen Ortí detalló que cuando hace meses se incorporó a la Conselleria se encontró con que todos los procedimientos de nombramientos de altos cargos y directivos de los organismos culturales estaban asociados a un Código de Buenas Prácticas de la Cultura que era "un documento que elaboró el anterior gobierno del Botànic, pero que no tenía autoría, que no había pasado absolutamente ninguno de los procedimientos administrativos y jurídicos legales que le dan cobertura".

"Por lo tanto, eso era un documento colgado en la web, un brindis al sol", criticó, al tiempo que mostró la satisfacción del actual equipo de la Conselleria de Cultura con la labor desempeñada por Jesús Iglesias Noriega.

Por tanto, la modificación de los estatutos, según ha informado este viernes el gobierno valenciano, elimina la referencia al Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana y se atribuye al Patronato la competencia para aprobar un código de buenas prácticas propio.

El cambio, que fue aprobado por el Patronato de la Fundación en su reunión del 11 de junio de 2026 y no tiene incidencia presupuestaria, pretende "actualizar la organización y el funcionamiento de la Fundación, reforzar su estructura de gobierno y mejorar la coordinación institucional en el desarrollo de su actividad cultural".

FAVORECER LA CAPTACIÓN DE APOYOS

Este texto refundido contempla la ampliación y profesionalización del Patronato, con una mayor presencia de profesionales de reconocido prestigio del ámbito cultural y de colaboradores financieros relevantes. Esta medida, explican desde la Generalitat, busca "reforzar la participación de la sociedad civil y favorecer la captación de apoyos para la actividad de la Fundación".

Asimismo, se incorpora la Dirección General competente en materia de Cultura a la Comisión Ejecutiva, con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y facilitar la gestión ordinaria y el desarrollo de proyectos compartidos con la Generalitat.

Finalmente, el nuevo texto estatutario reconoce también expresamente al Centre de Perfeccionament como órgano de formación artística de la Fundación, dotándolo de un marco jurídico estable para el desarrollo de su actividad.