La Generalitat destaca que los cruceros contribuyen a vertebrar el territorio y reforzar el turismo de interior

VIII Jornada Internacional Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros - GVA

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha subrayado que "el turismo de cruceros es un producto estratégico para la Comunitat Valenciana, no solo por su impacto económico, sino por su capacidad para generar oportunidades en todo el territorio y contribuir a un desarrollo turístico más equilibrado y sostenible".

Así se ha pronunciado Camarero durante su participación en la VIII Jornada Internacional Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, que se ha celebrado en Alicante, donde ha intervenido en la mesa redonda 'Turismo local y turismo hacia el interior. El papel de las administraciones en la vertebración territorial', según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, el secretario autonómico ha remarcado que el turismo de cruceros contribuye a la desestacionalización, uno de los objetivos de Turisme Comunitat Valenciana, ya que una parte importante de las escalas se concentran en temporada media y baja.

Asimismo, ha señalado que el crucerista es "un gran prescriptor del destino", destacando que un alto porcentaje de visitantes manifiesta su intención de regresar posteriormente para estancias más largas, lo que convierte cada escala en una oportunidad de promoción para la Comunitat Valenciana.

En la mesa de debate, José Manuel Camarero ha defendido la necesidad de integrar el turismo de cruceros dentro de una estrategia turística coordinada, que permita redistribuir los flujos turísticos más allá de la ciudad portuaria y favorecer el desarrollo de municipios del interior.

En este sentido, ha expuesto que el reto pasa por crear productos turísticos atractivos y experienciales, adaptados al perfil del crucerista, que dispone de un tiempo limitado durante su escala, pero muestra un creciente interés por la cultura, la gastronomía, el patrimonio y los entornos naturales.

El secretario autonómico ha enumerado también algunos de los principales desafíos del sector: mejorar la distribución de escalas a lo largo del año, diversificar las excursiones hacia otros municipios de la provincia y ampliar la oferta de experiencias para generar un mayor impacto positivo en el conjunto del territorio.

Finalmente, ha concluido que "el turismo de cruceros, bien planificado, es una herramienta clave para reforzar la promoción del destino, diversificar la oferta y avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado que beneficie tanto a la costa como al interior de la Comunitat Valenciana".

"ALICANTE COMO PUERTO BASE DE CRUCEROS"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que "la oferta cultural, histórica, patrimonial y gastronómica de la provincia refuerza la estrategia de Alicante como puerto base de cruceros".

El primer edil, en un comunicado, ha reivindicado el potencial de la provincia con "la ciudad de Alicante, los dos patrimonios de la Humanidad de Elche, las Salinas de Torrevieja, el producto de la tierra e industrial y la inmensa variedad de alternativas en el interior y la montaña junto al sol y la playa" que nos sitúan en el "top 10 de destinos preferidos por los cruceristas".

También ha recordado que "la apuesta conjunta por recuperar este segmento turístico ha dado sus frutos y hemos pasado de los 18.000 cruceristas de 2017 a los 230.000 en 2025 con Alicante como puerto base de MSC Cruceros, Costa Cruceros y Fred Olsen". "Ser puerto base multiplica el gasto en la ciudad y las previsiones del sector es que en 2026 el impacto económico aumente un 25% hasta los 84 millones de euros, lo que demuestra que la estrategia y el tiempo nos han dado la razón", ha remarcado Barcala.

Tras recordar que "este 2025 ha sido un año de récords turísticos a todos los niveles" el alcalde se ha comprometido a "cumplir con la parte que nos toca como Ayuntamiento como es reforzar la limpieza, la seguridad y los transportes, al tiempo que mejoramos nuestra oferta para ofrecer un destino sostenible y de calidad con el foco puesto en la cultura y la gastronomía". Además, ha agradecido al sector su labor en este sentido porque "es trabajo conjunto y de todos ofrecer lo mejor en nuestro territorio para que el turismo sea fuente de empleo y riqueza en la ciudad y el sector turístico de Alicante siempre cumple".

La jornada ha reunido a responsables institucionales, navieras, Puerto y tejido empresarial para analizar el papel del turismo de cruceros como motor económico, social y territorial. En diferentes mesas redondas se han abordado cuestiones clave para el sector como el valor del destino, la gobernanza, la colaboración público-privada y la innovación, conectividad y sostenibilidad, entre otras.

Además el director de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, Roberto Martínez, ha desgranado el último informe de Impacto Económico y Social del Turismo de Cruceros Alicante y la Costa Blanca y el director de la Asociación Internacional de líneas de cruceros (CLIA) en España, Alfredo Serrano, ha hablado sobre el presente y futuro del turismo de cruceros en España y el Mediterráneo.

Asimismo la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros ha entregado sus premios y reconocimientos anuales a agentes destacados del sector turístico.