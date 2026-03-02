La Generalitat destaca que el lince ibérico "ya se mueve" por la Comunitat Valenciana tras avistar ejemplares en Villena

Un ejemplar de lince ibérico en Villena (Alicante) - GVA

ALICANTE, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha confirmado este lunes que el lince ibérico "ya se mueve por aquí", por la Comunitat Valenciana. Así, ha informado de que los "últimos" avistamientos de ejemplares de esta especie se han producido en Villena (Alicante).

De este modo lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha recordado que la administración autonómica ha presentado recientemente un plan de conservación de este animal en el que se incluye un primer estudio técnico para su reintroducción en este territorio a principios de 2028.

Según el vicepresidente tercero, hay que establecer corredores para que el lince pueda "moverse con tranquilidad" y por un "camino natural" por el que pueda transitar sin riesgos, como por ejemplo el de ser atropellado al cruzar por carreteras.

En este sentido, Martínez Mus ha precisado que los trabajos y estudios que se van a realizar antes de reintroducir ejemplares del lince ibérico en la Comunitat Valenciana serán los que determinarán cuál será la ubicación "idónea" para ello.

Según la Generalitat, el lince ibérico es una especie endémica de la península ibérica que, hasta mediados del siglo XIX, ocupaba gran parte de su territorio. Sin embargo, a comienzos de este siglo su situación era crítica y en 2002 la población se había reducido a apenas un centenar de ejemplares, concentrados en dos núcleos aislados en Doñana y Sierra Morena, lo que motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

Desde entonces, los programas de conservación han permitido una "notable recuperación", que en la actualidad ha alcanzado más de 2.400 ejemplares en España. En la Comunitat Valenciana no hay poblaciones estables, pero durante los últimos años es "cada vez más habitual que haya ejemplares" que hayan pasado "diferentes periodos en zonas de las tres provincias", recuerda la administración autonómica.