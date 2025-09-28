Generalitat destaca que Mazón y los consellers están "en contacto permanente" con municipios y sectores ante la alerta

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, está "en contacto permanente" con los presidentes de las diputaciones provinciales y con alcaldes de las zonas en alerta declarada por lluvias. También lo están los titulares de los diferentes departamentos del gobierno autonómico con los sectores de su competencia.

Según señalan fuentes de la Generalitat, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, está informando al Pleno del Consell acerca de las actualizaciones del operativo que gestiona la alerta roja que comienza esta noche en la provincia de Castellón y de madrugada en la provincia de Valencia.

Las mismas fuentes apuntan que el 'president', Carlos Mazón, está "en contacto permanente" con los presidentes de las diputaciones provinciales y con alcaldes de las zonas alertadas. Del mismo modo, añaden, lo están los consellers de las diversas áreas con cada uno de los sectores de su competencia.

Cae recordar que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha enviado este domingo un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

Emergencias solicita máxima precaución ante los avisos por una situación de alerta que se ha iniciado a las 20.00 horas en el litoral norte de Castellón y a partir de las 4.00 horas de este lunes lo hará en el litoral de Valencia.

Además, recuerda que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias, por lo que se recomienda también extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos.