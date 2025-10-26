La Generalitat destaca que el Plan Endavant alcanza el 46% de iniciativas en curso en sus primeros tres meses

Archivo - El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económicaonómica y Social de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, interviene durante el acto de presentación del Plan Endavant. Imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha destacado que el Plan Endavant ha alcanzado el 46 por ciento de iniciativas en curso en sus primeros tres meses de duración, según el segundo informe de seguimiento del Plan elaborado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana.

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha concretado que el Plan tiene en curso en este momento 139 iniciativas y otras 19 ya están completadas, del total de las 343 acciones con que cuenta Endavant, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Además, está previsto que otras 51 nuevas iniciativas de Endavant se pongan en marcha antes de que finalice este 2025, "lo que constata el avance del Plan y que mantiene una dinámica ascendente, con un incremento de 37 nuevas iniciativas en progreso durante el mes octubre", ha indicado.

Así, la Generalitat ha completado hasta el momento un total de 24 iniciativas, 19 de responsabilidad total y cinco de responsabilidad parcial, entre las que cabe destacar las emprendidas en l'Albufera para reponer talanqueras para la protección de los sistemas dunares y en las Hoces del Cabriel, en este caso para restaurar las pistas, sendas y caminos afectados.

Asimismo, ha realizado actuaciones en Chera-Sot de Chera para retirar los residuos en el Parque Natural y trabajos para identificar zonas de vertederos para uso en caso de emergencia, con el objetivo de evitar el traslado de residuos a puntos de transferencia intermedios.

El Plan Endavant elaborado por la Vicepresidencia Segunda está diseñado con el doble objetivo de "restaurar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población y del territorio valenciano tras la riada del 29 de octubre" y de "minimizar los riesgos ante futuras catástrofes, mediante la puesta en marcha de infraestructuras más resilientes y de medidas preventivas".

Por cada uno de los cuatro ejes estratégicos que estructuran el Plan, el de Personas cuenta con cinco iniciativas completadas y 22 en curso; el de Tejido Empresarial y Económico con cuatro finalizadas y 28 en marcha; Medio Ambiente, con cinco terminadas y 42 en curso y, por su parte, el de Tejido Social y Comunitario cuenta con cuatro completadas y ocho en curso.

En cuanto a las bases, de infraestructuras hay una iniciativa finalizada y 33 en ejecución, de ordenación territorial hay cuatro en marcha y de la base habilitadora, dos en curso.