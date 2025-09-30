La Generalitat destina 110.000 euros a gastos de funcionamiento de la Academia de Bellas Artes de San Carlos

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha renovado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos con el objetivo de contribuir al soporte económico de los gastos de funcionamiento de esta institución en el ejercicio 2025.

A través de este convenio, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo destina 110.000 euros para el funcionamiento y las actividades de una institución de carácter consultivo cuya fundación se remonta al año 1768 como corporación cultural de interés público.

Su objetivo es fomentar las bellas artes en todas sus ramas y expresiones, y promover su enseñanza, ejercicio y difusión y para contribuir a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural, desarrollando para ello una ingente labor de investigación, conocimiento y divulgación del patrimonio cultural valenciano.

El patrimonio artístico de la Real Academia está compuesto por más de 15.000 obras entre las que destaca su colección pictórica, con obras desde el Gótico al Arte Contemporáneo; su colección escultórica, compuesta por piezas medievales y contemporáneas; así como su colección de dibujos y de grabados y planchas de autores tanto nacionales como internacionales. También cuenta con una sección de diseños y planos arquitectónicos y una colección fotográfica.

En este sentido, la ayuda de la Generalitat contribuye al cuidado, conservación, restauración y organización museística en los locales del Museo de Bellas Artes de estas colecciones artísticas.

Todo este patrimonio artístico está al servicio de la sociedad valenciana a través de las múltiples actividades que proyecta la Real Academia.