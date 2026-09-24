La Generalitat destina 150.000 euros a los primeros trabajos postincendio en El Saler junto al Ayuntamiento

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, en colaboración con el Ayuntamiento de València, va a poner en marcha "en las próximas semanas" la primera fase de los trabajos para la regeneración de El Saler tras el incendio de este verano, con un presupuesto de 150.000 euros.

Tras recibir el informe elaborado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) sobre su afectación y las medidas necesarias para recuperar las 37 hectáreas quemadas, la Generalitat iniciará unas actuaciones centradas en la retirada de árboles en riesgo de caída y la reposición de caminos, mientras que el Ayuntamiento procederá a la eliminación de especies invasoras que dificultan la recuperación de la pinada y limitará el acceso a algunas zonas afectadas.

Así lo han anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, tras reunirse para abordar las conclusiones del informe que se encargó al CEAM después del incendio de este verano.

Martínez Mus ha destacado que el informe del CEAM, "un centro de referencia en toda España", permite saber "el modus operandi para recuperar cuanto antes ese entorno tan querido por todos".

El conseller ha explicado que durante los próximos tres meses la Generalitat va a desarrollar, como "primera parte del trabajo", actuaciones de emergencia destinadas a garantizar la seguridad de la zona.

Con una inversión de 150.000 euros, las actuaciones previstas incluyen la retirada de arbolado quemado con riesgo de caída, la mejora de la transitabilidad de pistas y caminos forestales, la delimitación y protección de zonas sensibles, la reposición de elementos de seguridad y la gestión de restos vegetales y residuos. P

"Vamos a hacer todos los trámites rápidamente para que se pueda empezar ya", ha asegurado el vicepresidente tercero. "Los primeros trabajos comenzaremos ya, prácticamente en las próximas semanas", un inicio condicionado al trámite administrativo correspondiente porque "la gestión corresponde a la Ayuntamiento y ahí hemos de formalizar la burocracia", ha precisado, antes de comprometerse a trabajar con la celeridad con la que se ha podido elaborar el informe.

Tras estos primeros trabajos, se monitorizará durante un periodo de tres a cinco años la evolución de la regeneración para comprobar si progresa como debe, ha apuntado Martínez Mus.

AFECCIÓN

Respecto a la afección del paraje natural, Martínez Mus ha detallado que el informe del CEAM califica la afección en el arbolado de "alta o media", y de "baja" en cuanto al matorral y las plantas bajas, en las que "ya se está incluso notando brotes". "En la zona de arbolado la afección ha sido grave", ha lamentado. No obstante, los estudios realizados también indican que el riesgo de erosión es reducido y que muchas especies ya presentan signos de recuperación apenas unas semanas después del incendio.

De acuerdo al informe, y tras el incendio de este verano, la superficie acumulada afectada por los incendios en la Devesa, desde principios de los años 80 asciende a 149 hectáreas. Esta superficie representa el 20,3% del monte de la Devesa.

Si se suman los incendios registrados desde 2017 hasta 2025, la cifra total de incendios sería de 360 y la superficie quemada de 219 ha (periodo 1968-2025), lo que supone el 30% de la superficie de la Devesa. Si a la superficie quemada se suma la de este último incendio, el porcentaje asciende al 34,5%. El conseller ha destacado que se han quemado sobre todo ejemplares de pino adultos de entre 45 o 50 años.

CATALÁ INSTA A ENDURECER LAS PENAS

Por su parte, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará "lo máximo posible" por regenerar El Saler y actuará "de forma inmediata" para eliminar las especies invasoras que "pueden imposibilitar una regeneración de la pinada más rápida", ya que se ha observado que algunas de estas plantas impiden la recuperación del arbolado afectado en el incendio de 2024.

Además, el consistorio colaborará para "limitar a veces algunos accesos de la zona afectada para que el paso de personas no impida la recuperación del pinar". Ha trasladado el "máximo compromiso con la regeneración", con la limpieza del paraje y con la implantación de cañoes antiincendios, así como de seguir las recomendaciones del CEAM.

La primera edil ha insistido en que el incendio fue provocado y ha destacado que, desde 1993, más del 60% de los incendios que han afectado a la Devesa han sido provocados.

Catalá ha llamado a "analizar muy bien qué consecuencias legales tiene actualmente provocar un incendio, cuál es la acción de la Justicia y si está siendo eficiente". Así, ha abogado por "endurecer las penas" y "tomarse muy en serio" la problemática. "Los pirómanos no pueden resultar impunes, tenemos que perseguirlos al máximo posible, tenemos que tomar medidas de distanciamiento cuando hay una persona posiblemente sospechosa", ha esgrimido.