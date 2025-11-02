La Generalitat destina 170.000 euros al Ayuntamiento de Alicante para actividades culturales del MACA

Archivo - Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO ALICANTE - Archivo

ALICANTE 2 Nov.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha concedido una subvención directa de 170.000 euros al Ayuntamiento de Alicante, destinada a sufragar los gastos derivados de las actividades culturales del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) durante el ejercicio 2025.

Esta ayuda tiene como finalidad impulsar la programación expositiva, educativa y de mediación del museo, así como favorecer la difusión del arte contemporáneo y la cultura valenciana, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Entre las actuaciones que serán financiadas figuran exposiciones temporales como 'Kara Walker: Burning Village', 'Juana Francés: Secreto y símbolo o Rigor lírico. Abstracción geométrica', así como proyectos educativos dirigidos a escolares, jóvenes y colectivos con necesidades especiales.

También se apoyarán programas de mediación, laboratorios creativos, actividades formativas y proyectos de investigación y publicación vinculados al arte contemporáneo.

La resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Conselleria y contribuye a "fortalecer el compromiso de la Generalitat con la promoción del arte contemporáneo y la dinamización cultural del territorio".