La Generalitat destinará 4,8 millones más en ayudas para el ocio nocturno

Puig apunta a julio como mes para "avanzar en la máxima normalidad" y el PP exige la reapertura total de las discotecas para evitar el descontrol en los botellones

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la ampliación de la línea de ayudas para el ocio nocturno en otros 4,8 millones de euros, un incremento del 60%, para que llegue a todos los empresarios y autónomos que han solicitado la subvención, que son más de los que el sector trasladó inicialmente.

Así lo ha avanzado la sesión de control en el pleno de Les Corts, ante las quejas del PP por la "quiebra" de la mitad del ocio nocturno valenciano y por la falta de ayudas para todos los sectores afectados por la crisis.

Puig ha reconocido que las ayudas son "muy insuficientes" pero ha recordado que en la anterior crisis de 2008 "no hubo una respuesta ni del Gobierno ni de la Generalitat" cuando gobernaban los 'populares'. "Hemos hecho lo que hemos podido", ha aseverado, destacando los mil millones de subvenciones como una gran inyección.

También ha asegurado que la Comunitat es la región que más dinero ha destinado al ocio nocturno, mediante una línea específica de ocho millones en ayudas directas que ha beneficiado a más de 600 autónomos y empresarios. "El 95% ya está pagado", ha recalcado, lo que supone 7,6 millones.

Según sus cifras, un total de 143 discotecas, salas de fiesta y baile han recibido ayudas de entre 28.500 y 100.000 euros por local, mientras 453 pubs, cafés-teatro y otros establecimientos han obtenido 7.000 euros cada uno

Ahora, con la ampliación de 4,8 millones, el objetivo es que las subvenciones lleguen a más de 1.130 empresarios y autónomos del ocio nocturno de la Comunitat, que desde la semana pasada sin toque de queda puede abrir hasta las dos de la mañana, sin pista y con limitaciones de aforo.

ORTIZ (PP): "DE ANUNCIOS NO VIVEN LOS VALENCIANOS"

Como síndica del primer partido de la oposición, la 'popular' Eva Ortiz se ha hecho eco de los valencianos que llevan "mucho tiempo sufriendo y al límite", ha denunciado que las ayudas "siempre llegan tarde y son insuficientes" y ha inquirido a Puig si confía en la rápida recuperación económica de la Comunitat.

También le ha urgido a reabrir el ocio nocturno como antes de la pandemia para evitar el "descontrol" de los botellones del pasado fin de semana, con el destrozo de chiringuitos en playas de València. Y se ha quejado de que el turismo acumula pérdidas de 11.000 millones mientras los británicos todavía no pueden viajar libremente y "nada se sabe del IMSERSO".

En esta línea, Ortiz ha mostrado su apoyo a otros sectores como el pequeño comercio, del que "el 15% ha tenido que bajar la persiana de forma definitiva y no recibe ni plan Resiste ni Resistir +", o el calzado con "el 90% en ERTE para sobrevivir, 19.000 puestos de trabajo menos y una caída del 40% en ventas y del 19% en exportaciones".

"Todos siguen esperando que vele por sus intereses y no les deje en la estacada", ha espetado a Puig, acusándole de agachar la cabeza, huir de sus responsabilidades como 'president' y mirar hacia otro lado. Y ha zanjado: "De anuncios no viven todos los valencianos, es importante que reaccione cuanto antes. Si no va ayudar, háganos un favor, o aporta o se aparta".

PUIG: "TENEMOS ABSOLUTA CONFIANZA EN LOS VALENCIANOS"

En su réplica, el también líder del PSPV ha justificado que el ocio nocturno "no puede abrir porque aun estamos en pandemia y esta semana teníamos brotes en estos espacios". Pero ha confiado en que el próximo mes de julio "se pueda avanzar en la máxima normalidad" y ha garantizado que la superación de la pandemia está en el horizonte.

Ha querido dejar claro que el gobierno del Botànic, que comparte su partido junto a Compromís y Unides Podem, tiene "absoluta confianza" en la capacidad de los valencianos para resistir, reaccionar y "reinventarse", recordando que lo primero es superar el virus y que la Comunitat lleva tres meses con la incidencia acumulada más baja.

Es más, ha augurado que la Comunitat saldrá más rápido de la crisis que otras autonomías por las capacidades de su tejido industrial, ha resaltado la evolución positiva de las exportaciones y ha apuntado como objetivo llegar a los dos millones de afiliados a la Seguridad Social, tras alcanzar 1.923.098 cotizantes en mayo.

Ximo Puig también ha destacado las perspectivas económicas positivas para la Comunitat "dentro de la enorme dificultad", como la del BBVA que estima que será la tercera que más crezca en 2021 tras Baleares y Canarias y la cuarta que más empleo generará, "por encima de la media y bastante más que Madrid".

"Está claro que hemos tenido una crisis terrible, pero vamos por el camino correcto a pesar de todas las dificultades", ha rematado apuntando a la vacunación como el gran activo para la recuperación económica.