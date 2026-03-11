Generalitat y Diputación de Alicante abordan las "líneas estratégicas del modelo de asistencia en transparencia"

Reunión de la consellera Nuria Martínez y la diputada provincial Cristina García - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, se ha reunido este miércoles con la diputada provincial de Transparencia e Imprenta, Cristina García, en un encuentro de trabajo en el que también han participado técnicos de Diputación de Alicante, para presentar a la responsable de la Generalitat Valenciana "el balance y las líneas estratégicas del modelo de asistencia en transparencia" de la institución provincial.

Se trata de un sistema que ha permitido "multiplicar por seis los niveles de cumplimiento normativo en los municipios de menor población de la provincia". "La base de estas ayudas se sustenta en el convenio marco de colaboración suscrito con el Consell, un instrumento que actúa como vehículo financiero para cofinanciar proyectos de transparencia y participación ciudadana", señala la Diputación en un comunicado.

Además, la institución recalca que "en 2025 esta colaboración se abrió específicamente a la asistencia técnica directa en la línea de Transparencia y Buen Gobierno, convirtiendo a la Diputación en el nodo central que articula los recursos autonómicos hacia el ámbito local".

"La igualdad en materia de transparencia no puede depender de los recursos municipales", ha afirmado García, quien ha avanzado que, con este modelo, "la Diputación prevé duplicar para 2026 el número de localidades beneficiarias de su asistencia técnica directa, consolidando una cultura de transparencia en toda la provincia".