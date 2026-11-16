La Generalitat elige la Sierra de Salinas para las primeras sueltas de lince ibérico

Lince ibérico - GVA

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha identificado un área "idónea" para el establecimiento de una población de lince ibérico ('Lynx pardinus') amenazada en el entorno de la Sierra de Salinas, en la provincia de Alicante, dentro del proyecto de reintroducción de esta especie en la Comunitat Valenciana.

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes, representantes municipales y personal técnico de los ayuntamientos de Villena, Pinoso, Monóvar y Salinas para presentar los resultados de la evaluación del territorio y conocer su predisposición a participar en el proyecto.

Según un comunicado de la Generalitat, el estudio de idoneidad se ha realizado conforme al protocolo establecido para la selección de áreas de reintroducción de la especie y ha tenido en cuenta factores como la extensión y continuidad del hábitat adecuado, la disponibilidad de conejo de monte, los riesgos de mortalidad y las posibilidades de conexión con otras poblaciones.

La ubicación del área seleccionada resulta "especialmente favorable" para contribuir a la consolidación de un núcleo poblacional en el sureste ibérico y facilitar, a medio y largo plazo, la conectividad con las poblaciones existentes en Murcia y Castilla-La Mancha.

Desde el gobierno valenciano han indicado que "los representantes de los cuatro municipios han acogido muy favorablemente la iniciativa y han mostrado su disposición a colaborar con la Generalitat en su desarrollo".

La reunión ha permitido intercambiar impresiones sobre las implicaciones de la reintroducción, atender las dudas planteadas y abordar las posibles necesidades de colaboración entre las administraciones.

"La implicación de los ayuntamientos y de los sectores sociales vinculados al territorio constituye un elemento fundamental para el éxito del proyecto", ha señalado la Generalitat, que ha apuntado que, durante el encuentro, se ha presentado el calendario previsible de actuaciones y la metodología propuesta para la liberación de los primeros ejemplares.

El procedimiento contempla una fase inicial de aclimatación mediante un jaulón de presuelta, una instalación temporal en la que los linces permanecerán antes de su liberación definitiva para facilitar su adaptación al nuevo entorno.

Asimismo, se han analizado posibles ubicaciones para esta infraestructura, cuya localización definitiva se determinará atendiendo a criterios técnicos y de seguridad.

RECUPERACIÓN

El proyecto se enmarca en la Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico en España y Portugal, aprobada en 2024, que promueve la creación de nuevas poblaciones reproductoras y la expansión territorial de la especie como elementos esenciales para garantizar su conservación a largo plazo.

Desde la Generalitat han añadido que el lince ibérico ha experimentado una "notable recuperación" en las últimas décadas, al pasar de unos cien ejemplares a comienzos de siglo a los 2.663 censados en España y Portugal en 2025. Pese a esta evolución favorable, continúa catalogado como en peligro de extinción en España.

"La futura reintroducción en la Comunitat Valenciana contribuirá a ampliar la distribución de la especie y a reforzar su recuperación en el conjunto de la península ibérica", han subrayado desde el gobierno autonómico.