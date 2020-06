La Generalitat estudia una compensación económica al personal sanitario y sociosanitario

PP, Cs y Vox critican la gestión del Consell y piden responsabilidades y anticipación ante un posible rebrote

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana está estudiando "de qué manera puede compensar, también económicamente", a los profesionales sanitarios y del ámbito social "que han dado la cara" en la lucha contra la pandemia de Covid-19, según ha avanzado el 'president' Ximo Puig.

Así lo ha asegurado en la sesión de control en Les Corts, donde los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han afeado la gestión de la crisis sanitaria al Consell y le han preguntado si piensa asumir responsabilidades y qué acciones se están llevando a cabo para afrontar, si llega, un segundo brote de coronavirus.

En primer lugar, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha preguntado a Puig si, "antes de que la justicia determine que esto fue un auténtico desvarío" --aludiendo a las denuncias que el Ejecutivo "almacena" por la gestión de la pandemia-- piensa asumir alguna responsabilidad política.

Ha añadido que el PP no recurrirá al "miles de muertos, cero responsables", pero "estaría bien determinar las responsabilidades" existentes. Además, ha planteado cómo se puede explicar a autónomos que han cerrado o afectados por un ERTE que "no se haya parado de nombrar asesores" en este periodo.

Bonig ha explicado a Puig que la próxima semana el PP presentará una proposición de ley para blindar el gasto sanitario, gobierne quien gobierne, en la región, que incluye también la reducción a la mitad del personal asesor, revertir las subidas salariales a este colectivo y realizar una auditoría para eliminar "organismos innecesarios".

El presidente ha comenzado la réplica destacado el "extraordinario ejemplo de los valencianos y la entrega de los profesionales sanitarios y sociosanitarios" que han hecho posible estar hoy en una "fase 3 avanzada" de la desescalada, y ha asegurado que él asume la gestión de la crisis desde el primer momento.

"Esto no va de partidismo, todo el mundo ha hecho lo posible", ha incidido, y lejos del triunfalismo, ha destacado que en la Comunitat Valenciana la incidencia de la Covid-19 ha sido más baja que en otras autonomías, 2,3 veces menos que la media de España , y la letalidad también se sitúa por debajo.

No obstante, ha señalado que el uso político de las cifras "no salva vidas" y ha reiterado la voluntad del Consell de dar respuesta a las necesidades de los profesionales sanitarios y por ello se estudia cómo compensarles económicamente.

Asimismo, ha recordado que la Comunitat es la autonomía de régimen común que más ha aumentado el gasto per cápita en atencion sociosanitaria, con un 20,5% en 2018 respecto a 2014, mientras con el PP "se bajó". Además, ha indicado que aunque puede compartir muchas de las propuestas 'populares', no hablan por ejemplo de la privatización de la sanidad.

Por su parte, el síndic de Cs, Toni Cantó, ha incidido ante Puig en la "mala gestión" de la crisis y le ha preguntado si está en disposición de afirmar que no volverá a ocurrir algo así y qué se está haciendo ante un eventual rebrote.

Se ha centrado especialmente en las medidas planteadas para los sectores del automóvil o cerámico, en la atracción de la inversión extranjera o cómo promocionar turísticamente la región.

Puig ha replicado que la gestión "no ha sido nefasta" y ha señalado que no puede garantizar lo que va a pasar o no en el futuro, pero el Consell se está preparando para que en caso de rebrote sea "más fácil atajarlo".

Ha detallado que la región ha hecho 6.000 nuevas contrataciones, 14.000 PCR al día, cuenta con más de 19.000 camas, tres hospitales auxiliares, material de protección para los próximos seis meses, está avanzando en la telemedicina y también en el adelanto de la vacuna contra la gripe.

"No sabemos el comportamiento del virus, no se puede decir que estamos en una sociedad sin riesgo: la pandemia aún es un gran riesgo para todos", ha remarcado.

También la portavoz de Vox, Ana Vega, ha preguntado a Puig sobre esa hipotética segunda oleada, y ha criticado la "incompetencia, opacidad y caos" demostrados, a su juicio, hasta ahora, reclamando el cese de las conselleras de Sanidad, Ana Barceló, y de Igualdad, Mónica Oltra, por ser "incapaces de estar a la altura cuando más se las necesitaba" y no mostrar "empatía ninguna".

Ha asegurado que el personal sanitario ha sido "humillado, culpado, maltratado y no protegido", quedando "tirado en la primera línea de batalla", mientras también se ha "dejado morir" a los mayores en las residencias.

Puig ha insistido en que se ha respondido al "tsunami" con "toda la contundencia posible" y ha calificado de "injusticia" que se llegue a plantear que este Consell ha dejado morir a los mayores. Ha explicado que cualquier decisión sanitaria ha sido tomada por los propios profesionales y los expertos.

"Siento que haya verbalizado la política del odio, todos tenemos y queremos a nuestros mayores", ha concluido.

También desde Vox, la diputada Llanos Massó ha reclamado responsabilidades políticas por las manifestaciones del 8M en la Comunitat Valenciana y la vicepresidenta Oltra le ha respondido que van "en diferido" porque se ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid.

"Lo que tienen ustedes es un odio profundo al feminismo y la libertad", ha dicho Oltra a la bancada de Vox, a la que ha recordado que no se puede culpabilizar a nadie del contagio porque los propios diputados de esta formación fueron al cónclave de Vistalegre y alguno se contagió incluso.