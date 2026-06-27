La Generalitat exige al Gobierno ampliar los plazos de ejecución de planes turísticos financiados con fondos europeos

Archivo - La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, comparece en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reclamado al Gobierno de España que aplique a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino el mismo criterio de ampliación de plazos que la Secretaría de Estado de Turismo ha autorizado para una actuación ejecutada por el propio Ministerio, con el objetivo de que los municipios y destinos de las comunidades autónomas dispongan también del margen necesario para culminar sus proyectos turísticos financiados con fondos europeos.

Turisme Comunitat Valenciana ha remitido una carta a la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz, en la que solicita la ampliación del plazo de ejecución y justificación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) y del resto de subproyectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia gestionados por la Generalitat, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que "la Comunitat Valenciana defiende que sus destinos dispongan de las mismas condiciones y del mismo margen temporal que la Secretaría de Estado de Turismo ha autorizado para sus propias actuaciones financiadas con fondos europeos".

Cano ha explicado que "no se trata de pedir una excepción, sino de aplicar un criterio homogéneo dentro del mismo marco europeo, de modo que no se establezcan condiciones distintas entre lo que ejecuta directamente la Secretaría de Estado y lo que desarrollan los municipios y destinos en las comunidades autónomas".

Asimismo, la titular de Turismo ha señalado que la Generalitat "ha informado ya a las entidades ejecutoras y seguirá trabajando de forma coordinada con los destinos para que los fondos europeos se ejecuten con el máximo aprovechamiento, seguridad jurídica y eficacia administrativa".

La petición se produce después de que la Secretaría de Estado de Turismo haya acordado ampliar hasta el 31 de agosto de 2026 el plazo de ejecución de las ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, en el marco de la Plataforma Inteligente de Destinos, una actuación cuya ejecución depende de la propia Secretaría de Estado.

En la carta, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, defiende que este precedente constituye un criterio trasladable a los PSTD y a las ACD, que son ejecutados por municipios y destinos en las comunidades autónomas, al tratarse de actuaciones que comparten el mismo marco financiero, el mismo calendario de cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y un régimen jurídico sustancialmente coincidente.

"Mantener un criterio temporal más amplio para las actuaciones que dependen de la propia Secretaría de Estado y otro distinto para los proyectos que ejecutan los destinos en las comunidades autónomas introduciría una diferencia de tratamiento difícilmente justificable desde la perspectiva de la seguridad jurídica y de la necesaria homogeneidad en la gestión de los fondos europeos", recoge la comunicación remitida al Ministerio.

La Generalitat solicita, por tanto, que el Gobierno acuerde con la mayor celeridad posible la ampliación hasta el 31 de agosto de 2026 del plazo de ejecución de los PSTD y de las ACD, así como de los subproyectos vinculados, y que confirme hasta qué fecha permanecerá plenamente operativa la plataforma CoFFEE para completar las actuaciones de carga, validación, certificación y cierre administrativo, planteando como referencia el 30 de septiembre de 2026.

INFORMACIÓN A LOS 55 DESTINOS EJECUTORES

Además de trasladar esta reclamación al Gobierno central, Turisme Comunitat Valenciana ha informado de la situación a las 55 entidades ejecutoras de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunitat Valenciana, que cuentan con una inversión asociada de 151 millones de euros y representan una oportunidad estratégica para mejorar la competitividad, la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de los destinos turísticos.

En la comunicación enviada a los ayuntamientos y entidades gestoras, la Generalitat explica que la solicitud de ampliación se plantea "con el objetivo de facilitar la máxima ejecución posible de los fondos asignados a los destinos de la Comunitat Valenciana" y pide que se aplique un criterio equivalente al utilizado para la Plataforma Inteligente de Destinos.

Turisme Comunitat Valenciana ha indicado a las entidades ejecutoras que, mientras se recibe una respuesta oficial de la Secretaría de Estado, continúen trabajando con la máxima diligencia conforme a los plazos actualmente vigentes, sin perjuicio de la ampliación solicitada, y ha pedido que trasladen cualquier información adicional relacionada con criterios de ejecución, justificación o cierre de los PSTD para actuar de forma coordinada.

Desde la Generalitat se insiste en que la ampliación solicitada no altera el calendario previsto por la Unión Europea ni compromete los compromisos asumidos por España ante la Comisión Europea, ya que las directrices comunitarias sitúan el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para la ejecución de actuaciones del MRR y el 30 de septiembre de 2026 como referencia para la documentación necesaria para el cierre del mecanismo.

La medida, según la Generalitat, permitiría culminar los proyectos con mayores garantías técnicas y administrativas, facilitaría el trabajo de las entidades locales y contribuiría a maximizar el aprovechamiento de los fondos europeos, evitando incidencias derivadas exclusivamente de la insuficiencia del plazo disponible.