La Generalitat facilita el transporte gratuito de metro y tranvía a los 35.000 participantes en el Maratón

Salida de metro con el cartel del maratón - GVA

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat facilita el transporte gratuito a los 35.000 corredores y 2.000 voluntarios del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich, que se celebra el domingo 7 de diciembre, a quienes expedirá un título de cuatro viajes con validez del 5 al 8 de diciembre para circular por toda la red de Metrovalencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Sociedad Deportiva Correcaminos, organizadora de la prueba, vuelven así a colaborar con este dispositivo especial que, en esta edición, recupera la normalidad e incrementa su oferta, ya que en 2024, con motivo de la dana, únicamente se pudo prestar servicio en las líneas de tranvía.

Además, el día de la prueba el servicio de metro y tranvía se refuerza para facilitar el acceso de corredores y aficionados. En esta edición, tanto en las líneas de metro como en las de tranvía, Metrovalencia ha previsto servicios especiales desde primera hora del 7 de diciembre, adelantando el inicio del servicio.

Metrovalencia también ha programado circulaciones adicionales a Feria Valencia los días 4, 5 y 6 de diciembre, donde se celebra la Expo 42K en Feria Valencia, el certamen del Maratón en el que se entrega el dorsal y la bolsa de la carrera con el título de transporte de Metrovalencia.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE METRO Y TRANVÍA

En concreto, el domingo 7 de diciembre los trenes y tranvías comenzarán a circular sobre las 06.00 horas, para facilitar el desplazamiento de participantes y público a la salida, prevista a las 08.15 horas en el Puente de Monteolivete.

Como parte de este dispositivo, la Línea 10 (Alacant-Natzaret) tendrá distintas frecuencias según la franja horaria, dado que la rotonda de Hermanos Maristas con Instituto Obrero de València, por la que transita esta línea, estará cortada hasta las 10.00 horas, al ocuparla los corredores que saldrán de forma escalonada.

De esta forma, prestará servicio entre las estaciones de Alacant y Amado Granell-Montolivet, desde las 6 horas, con frecuencias de 10 minutos hasta las 06:30 horas, y de 5, de 06:30 a 09:00 horas. Entre las 09.00 y las 10:50 horas se alternan frecuencias de 5 y de 10 minutos.

A partir de las 10:50 horas y hasta las 16:30 horas, vuelven las frecuencias de 5 minutos, pero ya entre Alacant y Ciutat de la Justicia para facilitar la vuelta de la carrera. En esta línea se crean un total de 84 tranvías adicionales.

Por lo que respecta a la Línea 4, el paso de la maratón obligará a cortar la circulación desde las 08.15 horas hasta las 11.15 horas entre Pont de Fusta-Doctor Lluch, por lo que sólo se circulará entre Mas del Rosari-Vicente Andrés Estellés y Pont de Fusta. Mientras, en la Línea 8 no se empezará a circular hasta las 12:25 horas, momento en que se restablecerá el servicio completo en todas las líneas.

Por su parte, el metro también sumará servicios especiales a los trenes habituales de un domingo, al objeto de facilitar los desplazamientos esa mañana desde las 06.00 horas y el enlace con la Línea 10.

El primer tren a Aeroport partirá a las 05:50 horas y desde Aeroport a Rafelbunyol a las 06:28 horas. En Líneas 5 y 7 se realizan 26 trenes adicionales desde las 05:40 horas, lo que implica mantener frecuencias de 20 minutos, desde las 06:00 horas en todos los tramos.

Todos aquellas personas que deseen ampliar la información de horarios y frecuencias de este servicio pueden llamar al teléfono 900 46 10 46 de Atención al Cliente de Metrovalencia. Esta información también está disponible en la página web www.metrovalencia.es y en la app oficial.