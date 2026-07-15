Generalitat garantiza por tercer curso consecutivo la gratuidad de la educación de 0 a 3 años tras invertir 163 millones

Imagen de recurso de Educación Infantil - GVA

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades destinará 163 millones de euros a financiar la escolarización del alumnado de 0 a 3 años, durante el curso 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Con esta inversión, la Generalitat consolida por tercer curso consecutivo la gratuidad de la educación infantil de primer ciclo, una medida orientada a favorecer la conciliación familiar, fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso temprano a la educación.

Las ayudas, cuya convocatoria se ha publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), están dirigidas a la escolarización en centros privados autorizados de Educación Infantil y en escuelas infantiles municipales de primer ciclo. La dotación económica asciende a 162.981.090 euros, de los que 64,6 millones corresponden al ejercicio 2026 y 98,3 millones corresponden al presupuesto de 2027.

En concreto, el importe mensual de la ayuda en centros privados para el curso 2026-2027 alcanzará hasta los 460 euros para el alumnado de 0-1 años; 350 euros para el alumnado de 1-2 años; y 300 euros para el alumnado de 2-3 años, tal como ha informado la Generalitat a través de un comunicado.

En el caso de las escuelas infantiles municipales, la financiación se establecerá mediante módulos por aula, con importes que oscilarán entre los 3.680 y los 6.000 euros mensuales, en función de la edad del alumnado y la configuración de las unidades educativas.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha señalado que esta convocatoria "consolida el compromiso de la Generalitat con la conciliación y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia" y ha subrayado que, "un curso más, se ha simplificado la tramitación para que ninguna familia se quede fuera de la gratuidad por motivos burocráticos".

En este sentido, Cabo ha añadido que el refuerzo de la digitalización y el adelanto del periodo de matriculación "permitirán a los centros y a las familias resolver las solicitudes con más agilidad y menos incidencias que en cursos anteriores".

MENOS BUROCRACIA Y MÁS DIGITALIZACIÓN

La convocatoria de este curso incorpora diversas novedades destinadas a agilizar la gestión administrativa y facilitar los trámites tanto a las familias como a los centros educativos. Entre ellas, destaca el refuerzo del procedimiento digital, con una mayor trazabilidad de los trámites electrónicos y de los manuales de gestión, así como la simplificación de determinadas obligaciones administrativas.

Además, la Conselleria adelantó el periodo de matriculación del alumnado con el objetivo de evitar matrículas duplicadas y garantizar una tramitación más ágil de las solicitudes. De esta manera, remcarca la Generalitat, se pretende reducir incidencias y acelerar la concesión de las ayudas a las familias beneficiarias.

Una vez formalizada la matrícula, los centros facilitarán a las familias el código necesario para presentar la solicitud telemática. En las escuelas infantiles municipales no será necesario realizar este trámite, ya que la gestión se efectuará directamente.

Asimismo, las personas que no dispongan de medios electrónicos podrán autorizar al centro educativo para que presente la solicitud en su representación.

SOLICITUDES Y SITUACIONES EXCEPCIONALES

El plazo ordinario de presentación de solicitudes finalizará el 30 de julio. Cada alumno o alumna podrá contar con una única solicitud válida.

La convocatoria mantiene también la posibilidad de solicitar la ayuda fuera de plazo en situaciones excepcionales, como casos de desahucio familiar, exclusión social grave, violencia de género, incorporación laboral de los representantes legales, cambios de residencia o circunstancias de emergencia que requieran atención socioeducativa inmediata. Fuera del plazo ordinario, se podrá solicitar la ayuda a partir del 4 de agosto, a través de un procedimiento telemático.

Entre las novedades figura igualmente el adelanto al 31 de julio de 2027 del plazo para comunicar determinadas incidencias vinculadas a la justificación del alumnado, una medida que busca agilizar los pagos pendientes del curso finalizado y mejorar la gestión administrativa.

Además, se consolidan las medidas adoptadas en la convocatoria anterior relativas a los traslados de centro, a fin de que sigan gestionándose las altas y bajas del alumnado, reduciendo trámites burocráticos que puedan dificultar el procedimiento.

CONCILIACIÓN FAMILIAR

La gratuidad de la educación de 0 a 3 años se ha consolidado como una de las principales políticas educativas de apoyo a las familias en la Comunitat Valenciana.

La implantación de esta medida en el curso 24-25 permitió duplicar el número de beneficiarios hasta alcanzar los 42.706 alumnos y alumnas, frente a los cerca de 21.000 registrados el curso anterior, en el que no existía la gratuidad total. En el curso 2025-2026 la cifra se elevó a más de 45.000 solicitudes.

Con una inversión cercana a los 163 millones de euros para el próximo curso, el Consell pretende fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, favorecer la inclusión social y garantizar que toda la población infantil acceda a la educación en igualdad de condiciones.