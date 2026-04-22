La Generalitat inicia en Orihuela la campaña de "prevención" ante accidentes y catástrofes

Emergencias inicia en Orihuela la campaña de "prevención" ante accidentes y catástrofes - GVA

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha iniciado en Orihuela (Alicante) la campaña itinerante de sensibilización ciudadana para fomentar "la cultura de la prevención y la autoprotección ante los accidentes y catástrofes".

Esta propuesta se ha explicado durante un acto público al que ha asistido el conseller responsable del departamento, Juan Carlos Valderrama, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

La iniciativa está destinada al conjunto de la ciudadanía y se desarrollará a través de una unidad móvil con recursos interactivos, instalada en un autobús que recorrerá varios municipios de las tres provincias para "acercar la formación en prevención y divulgar los recursos públicos de emergencias, incluida la aplicación del 112".

El conseller, durante la presentación del acto, en el que ha estado acompañado por la directora general de Innovación en Emergencias, Miriam Gil, y el alcalde de Orihuela, José Vegara, ha incidido en "la necesidad de formar a la población para reducir la vulnerabilidad individual y colectiva".

Asimismo, Valderrama ha remarcado que la campaña está orientada a "que la ciudadanía conozca mejor los riesgos, sepa cómo prevenirlos y cómo reaccionar ante inundaciones, incendios, accidentes domésticos y otras emergencias".

También ha señalado que la iniciativa ha sido diseñada por la Dirección General de Innovación en Emergencias para divulgar "experiencias prácticas, inmersivas y pautas claras sobre cómo actuar", con "recursos adaptados a todos los tramos de edad".

En este sentido, el responsable de Emergencias ha subrayado que la campaña forma parte de las diferentes actuaciones que lleva a cabo la Conselleria para "avanzar en la cultura de la prevención y la autoprotección, que son factores imprescindibles para minimizar las consecuencias adversas de cualquier episodio de riesgo".

Finalmente, Valderrama ha asegurado que la Generalitat continuará en su apuesta por "iniciativas que redunden en mejorar la capacidad de respuesta colectiva e individual" y en fomentar "una formación básica generalizada ante situaciones de riesgo para que nadie se sienta solo y desprotegido en los primeros momentos de una emergencia".

AUTOBÚS

Después de Orihuela, el autobús se desplaza este jueves a Cox (plaza Glorieta), el viernes a Algemesí (plaza Mayor), el sábado a Catarroja (entrada del parque Secanet por avenida Diputació) y el domingo a Alcossebre (paseo Marítimo, cruce con Camí l'Atall).

Cada localidad contará con sesiones dirigidas al alumnado de los centros educativos, actividades abiertas al público en espacios que permiten "alta" concurrencia y acciones orientadas a "maximizar la participación ciudadana".

Además, la tecnología del autobús móvil dispone de distintos recursos en formato bilingüe y con lenguaje inclusivo para interactuar y adaptar los contenidos tanto al público general como a la población infantil y juvenil, las familias o las autoridades locales y personal técnico municipal, de manera que el conjunto de la ciudadanía mejore "su capacidad para anticiparse y actuar correctamente ante una emergencia".

Así, la unidad móvil busca ofrecer "una experiencia inmersiva" con gafas de realidad virtual centrada en la autoprotección; una pantalla táctil con la aplicación GVA 112 Avisos destinada a reforzar su conocimiento y uso; actividades lúdicas como el bingo o la oca, orientadas a "la toma de decisiones ante situaciones críticas", y talleres informativos sobre emergencias.

El vehículo también dispone de accesos adaptados y de un espacio interior de 50 metros cuadrados que permite celebrar reuniones de trabajo con la corporación municipal, personal técnico o profesionales de protección civil para reforzar "la coordinación y la cultura preventiva a nivel territorial".

ORIHUELA

Por otra parte, Valderrama ha asistido en Orihuela a la presentación de los nuevos vehículos todoterreno "de última generación" recién incorporados a la Policía Local de la ciudad con el fin de mejorar "la respuesta operativa en entornos rurales, situaciones de emergencia y zonas de difícil acceso". También se ha adquirido un dron para reforzar "las capacidades de vigilancia y coordinación".