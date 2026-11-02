La Generalitat inicia el proceso para comprar las VPP de la exedil de Alicante y del promotor investigados por Les Naus

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado el proceso de compra de las viviendas de protección pública (VPP) que tienen en el Residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, la exconcejala de Urbanismo de la capital alicantina Rocío Gómez (PP) y el promotor del complejo, Francisco Ordiñana, de Fraorgi, que resultó beneficiario de un ático allí. Ambos figuran entre los 18 investigados en la causa judicial sobre las adjudicaciones de estos inmuebles.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda consultadas por Europa Press han confirmado que la administración autonómica ha activado el procedimiento para ejercer el derecho de compra preferente --una acción que también se conoce como derecho de tanteo-- sobre los dos pisos.

El pasado 23 de julio, el presidente de la cooperativa de estas VPP y también investigado en el juzgado, Luis Alberto Meler, confirmó durante su comparecencia en la comisión abierta sobre este tema en Les Corts Valencianes que Gómez tenía intención de vender su vivienda e indicó que el promotor quería hacer lo mismo con su ático.

Desde la Conselleria han resaltado que, "tal y como se había manifestado que se haría", han activado ese proceso. Igualmente, han apuntado que el juzgado no ha indicado, al menos por ahora, que existan medidas cautelares sobre las VPP. Eso no quita que, en un momento dado, la magistrada pueda notificar una orden y se tenga que paralizar el trámite, según las mismas fuentes.