La Generalitat investiga la celebración de una fiesta en el puerto de Alicante sin medidas de seguridad

ALICANTE, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha ordenado este domingo a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana la apertura de una investigación por la supuesta celebración en el puerto de Alicante de una fiesta en la que no se respetaban las medidas de seguridad sanitarias.

Bravo ha trasladado la petición de manera formal a la comisaria de la Policía de la Generalitat, Marisol Conde, después de tener conocimiento de un vídeo en el que se observa a decenas de personas sin mascarilla y cómo las mesas del local no respetan la distancia que marca la autoridad sanitaria.

Según explica la Generalitat en un comunicado, la titular de Interior ha señalado la "rapidez" con la que han actuado nada más tener conocimiento de los hechos investigados.

Bravo ha explicado que la Policía investigará "la veracidad del vídeo" y, una vez se haya determinado que la grabación es real y actual, "se harán las averiguaciones necesarias para identificar a los organizadores y participantes en la fiesta y determinar las posibles sanciones a las que se enfrentan todos ellos por el incumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas para prevenir el contagio de la COVID-19".

Así, ha recordado que "las personas organizadoras de la fiesta y las personas participantes no solo podrían haber quebrantado la obligación de llevar mascarilla o no guardar la distancia de seguridad, sino que también se podrían enfrentar a sanciones por no respetar el toque de queda si se demostrase que las imágenes son posteriores a las 00.00 horas". La consellera ha añadido, además, que cabe recordar que el ocio nocturno tiene prohibido abrir desde el pasado mes de agosto.

En este sentido, Bravo ha afirmado que es necesario investigar los hechos para poder "actuar contra aquellos que ponen en peligro la salud de todos". "El reglamento sancionador de la Generalitat prevé precisamente que la Administración sea contundente contra aquellos que desoyen las medidas impuestas por la autoridad sanitaria", ha advertido, para añadir que "con su irresponsabilidad, ponen en juego la vida de los que están a su alrededor y pueden tirar por la borda el tremendo esfuerzo que llevan meses haciendo la mayoría de valencianos".

Por último, ha añadido que la Generalitat "seguirá persiguiendo" situaciones como las que parecen haberse producido en el puerto de Alicante, porque el Consell no puede permitir que, "mientras el sector del ocio nocturno ha entendido la necesidad de las restricciones para poner freno a la pandemia, unos pocos intenten sacar beneficio poniendo en riesgo la salud de todos".